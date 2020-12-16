Здоровье
сегодня, 12:02
Администрация области готовит новогодние подарки коронавирусным госпиталям
Инфекционные стационары получат оборудование для хранения больших запасов кислорода.
В администрации области в преддверии длительных новогодних выходных (нерабочими днями объявлены 1-10 января) обсудили потребности в кислороде ковидных госпиталей.
- Объем поставок кислорода по сравнению с докоронавирусным периодом вырос в больницах региона в 10 раз. Впрочем, этого газа у нас хватает с учетом любых эпидемиологических сценариев, так как основным его производителем является Новолипецкий комбинат, обеспечивающий регион в технологических и медицинских газах на 95 процентов. От НЛМК мы в очередной раз получили подтверждение, что газа достаточно. Единственная сложность, которая есть, - отсутствие у медиков возможности хранить большие запасы кислорода. Его поставки идут практически ежедневно, но мощностей для хранения кислорода в больницах - на день-два, - заявил вице-губернатор Дмитрий Аверов.
В администрации региона приняли решение срочно приобрести спецоборудование для хранения больших объемов кислорода в больницах. Сейчас управление здравоохранения области оценивает необходимые бюджетные затраты на это.
- Мы договорились с поставщиками о формировании мобильного резерва - готового кислорода, который по экстренному звонку при дефиците будет доставлен в любую больницу в течение 1-2 часов, - сказал вице-губернатор.
- Объем поставок кислорода по сравнению с докоронавирусным периодом вырос в больницах региона в 10 раз. Впрочем, этого газа у нас хватает с учетом любых эпидемиологических сценариев, так как основным его производителем является Новолипецкий комбинат, обеспечивающий регион в технологических и медицинских газах на 95 процентов. От НЛМК мы в очередной раз получили подтверждение, что газа достаточно. Единственная сложность, которая есть, - отсутствие у медиков возможности хранить большие запасы кислорода. Его поставки идут практически ежедневно, но мощностей для хранения кислорода в больницах - на день-два, - заявил вице-губернатор Дмитрий Аверов.
В администрации региона приняли решение срочно приобрести спецоборудование для хранения больших объемов кислорода в больницах. Сейчас управление здравоохранения области оценивает необходимые бюджетные затраты на это.
- Мы договорились с поставщиками о формировании мобильного резерва - готового кислорода, который по экстренному звонку при дефиците будет доставлен в любую больницу в течение 1-2 часов, - сказал вице-губернатор.