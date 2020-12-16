Общество

38 минут назад

Липчан пугает стая собак

9 583
Липчан пугает стая собак

Соцсести третий день завалены сообщениями жителей Левобережья.

Третий день в соцсетях Липецка появляются сообщения о стае собак на Новолипецке, которые пугают людей.

- Для посещающих район Новолипецка - будьте осторожны! Свора собак - особенно по улицам Фестивальная и Олеко Дундича ! - Предупреждают липчан. - На меня в 7:20 утра напали 7 собак, сопровождавших какого-то мужчину. Еле отбился рюкзаком и ногами. Звонил в экстренные службы. Собак могут бесконтрольно без привязи содержать и подкармливать недобросовестные сторожа, у которых собаки частенько выбегают из их территорий на улицу. Надеюсь службы отловят собак для безопасности жителей города, - говорится в одном сообщении.

- Сегодня облетела новость о якобы нападении собак на человека. Хочу внести ясность! - Возражает другой пользователь. - Собаки были в сопровождении человека. Не агрессивны. Немного погавкали, что привело к личному конфликту написавшего с сопровождающим. Видимо,не в первый раз. Тем самым человек решил отомстить... Только вот кому? Животному инстинкту? Жалобу свою решил данный гражданин предъявить на суд человеческий, а не хозяину (здесь,видимо,не стал заморачиваться и идти против собачников!), а на общественный? Тем самым призывая к уничтожению в целом всех собак, живущих в городе! Люди не знают( или не хотят знать!), как надо вести себя с животным! Я не отрицаю: есть на окраине собаки голодные до безумия!Скорее бегут к человеку в надежде, что их покормят! Есть люди, которые, проезжая мимо, кидают еду! (...) Есть категория людей (дети, в том числе!), которые просто не любят животных, не знают, как себя вести при встрече с собаками.Но ведь животным надо где то жить! Городской отлов не выпускает несоциализированных собак назад в город! Неужели трудно понять, что пройти должно какое то время, пока все собаки в городе получат статус "бездомная " от специальных служб?! Хочу отдельно заметить! Большая часть отловленных животных не должны возвращаться в среду, где их снова ждёт холод, голод и жестокое обращение и равнодушие! Но вот истина!Приюты не в состоянии вместить всю численность бездомных животных! О городском приюте наша власть отказывается даже слышать! Каждая бродячая или отловленная собака - это бывшая домашняя!

И всё же тех, кто боится бездомных собак, больше. И сегодня история с собаками на Новолипецке получила продолжение в видео, на котором видно, как собаки пугают людей.

- Просьба к администрации - убрать наконец-то собак с улиц города. Особенно с улиц Новолипецка, где собаки устраивают нападения на людей! - Отмечает автор видео.

Напомним, работа по отлову бездомных собак ведется городским управлением главного смотрителя. Бирками помечают ранее отловленных животных. В соответствии с требованиями закона, их обрабатывают и прививают, помещают на двухнедельный карантин, и только потом отпускают на волю.

- Собака проводит в приюте 14 дней – всё это время за ее поведением и реакцией на прививки наблюдают. Если опасений касательно состояния здоровья животного нет, собака не проявляет агрессии, спустя две недели её возвращают в естественную среду обитания. Бирка показывает и специалистам, которые занимаются отловом, и самим липчанам, что такие собаки не нуждаются в повторном отлове. Это знак, что животное не принесет вреда и потомства, - пояснили в управлении.

Такая работа управлением главного смотрителя ведется в соответствии с изменениями в 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными», которые вступили в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, для безнадзорных животных возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания» с неснимаемой меткой.  

Заявку на отлов бездомных животных можно оставить по телефону 34-01-63, а также написав в инстаграм городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства @depdor.lip, оставив при этом ФИО и контактные данные
9 583

Комментарии (9)

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1

5 минут назад
Некоторые, видимо вы один из них))
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Сергей

6 минут назад
Да возле Радуги и на автостанции Сокол народ только успевает отбиваться от своры собак с клипсами в ушах,видать их уже ловили, серьги на уши повесили и отпустили дальше кусать людей...
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житель

6 минут назад
Пусть любители четвероногих разберут их себе по домам,лишний раз подтвердят свою любовь к питомцам и в сетях меньше критики будет.
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маруся

6 минут назад
бездомные собаки это , конечно плохо...Но вот откуда изначально они берутся? Ублюдки возьмут щенка поиграть детям, потом надоел, всё,наигрались и куда идет щенок или котенок-правильно, на улицу!Ну а дальше-и бесконтрольное размножение и инфекции и много всего.Так что начинать бороться надо не с бездомными животинками, а с себя в первую очередь.Но, вообще-то это глас вопиющего в пустыне-ублюдки никогда не изменятся...
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Некоторые

8 минут назад
1, пипчане,тоже,бесконтрольно плодятся и дикие.Что ж теперь?
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А

9 минут назад
Собак пугает стая пипчан
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Ir_net

10 минут назад
Только недавно по телевизору (именно г. Липецк) показывали, что собак содержат 21 день, кормят, лечат, а у вас в статье 14 дней. Нашу дворовую собаку вернули через 3 недели, голодный, метал все подряд, ребра стали видны и шишка на боку, через пару недель открылся свищ, хорошо, что все зажило. Конечно это программа по отлову, стерилизации и вакцинации очень хорошая, но начинать ее надо было лет 10 назад.
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1

17 минут назад
я не хочу идти по улице и думать, как веси себя с дикими собаками. И, ремарка, большинство бродячих собак-это не бывшие домашние, а бесконтрольно расплодившиеся дикие.
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123

22 минуты назад
дворняжки они даже себя боятся гав гав гав а толку нет если тянуть их друг на друга они будут убегать друг от друга.
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