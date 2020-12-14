Липчанина будут судить в Тамбовской области за кражу тринадцати велосипедов

Красть велосипеды 29-летний житель Липецкой области ездил в поселок Первомайский из Чаплыгина на электричке, а возвращался назад уже своим ходом

В суд передано расследованное УМВД Тамбовской области уголовное дело жителя Чаплыгина, который украл в поселке Первомайский 13 велосипедов.



Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, одно из первых заявлений о краже велосипеда поступило в дежурную часть МОМВД России «Первомайский» 14 июля этого года. Потерпевший сообщил, что в период времени с 07.00 до 12.30 неизвестные лица, проникнув в подъезд многоэтажного дома по улице Солнечной, совершили кражу принадлежавшего ему транспортного средства. В этот же день аналогичная кража произошла на улице Тельмана. Из подъезда пропал велосипед «Стингер».



При помощи камер видеонаблюдения, установленные на улицах поселка, сотрудниками полиции был установлен и задержан 29-летний житель Липецкой области. Задержанный дал признательные показания. Во время проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции установили причастность злоумышленника к совершению 13 преступлений на территории Первомайского района. В следственном подразделении МОМВД России «Первомайский» было возбуждено 13 уголовных дел, позже объединенных в одно производство.



Как установили полицейские, злоумышленник приезжал на электричке в поселок Первомайский из города Чаплыгин. В подъездах многоэтажных домов находил оставленный без присмотра велосипед, совершал кражу, либо приготовленным инструментом перекусывал велозамок и своим ходом отправлялся назад. Краденные велосипеды он продавал на территории Липецкой области.



Во время следствия были установлены лица, которые приобрели ворованные велосипеды. 12 из 13 похищенных транспортных средств изъяты и возвращены законным владельцам.



- Расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд Первомайского района для принятия окончательного решения. В соответствии с действующим законодательством за совершение подобных преступлений мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.



