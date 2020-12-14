Общество

31 минуту назад

Площадь Заводская и фестивальная зона за Нижним парком станут территориями свободными от автомобилей

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#транспорт
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Площадь Заводская и фестивальная зона за Нижним парком станут территориями свободными от автомобилей

Для ограничения проезда транспортных средств в пешеходных зонах новых общественных пространств установят болларды, сообщает пресс-служба городской администрации.

На площади Заводской планируют установить 39 ограничителей. Они закроют проезд по территории площади, которая будет пешеходной.
 
- По проекту парковочные места предусмотрены только в районе торгового центра «Радуга» или в карманах рядом с основной дорогой. Видим, что ограничения необходимы, так как автомобили уже неоднократно заезжали на новое покрытие и даже местами испортили плитку, - рассказывает начальник городского управления строительства Сергей Алпатов.
 
Аналогичное решение принято и в отношении пешеходной зоны в районе Нижнего парка и Центрального пляжа. По так называемой «километровке» транспорт ездить не будет – здесь развернётся фестивальная зона отдыха. Для обеспечения безопасности отдыхающих липчан дорожники установят 16 боллардов в местах примыкания тротуаров к объездной дороге. Дорожные знаки здесь уже установлены. Работы по монтажу боллардов планируют начать на следующей неделе.
 
Фото пресс-службы администрации Липецка.

3 343
#транспорт
1

Комментарии (3)

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Дмитрий

5 минут назад
Фигли толку, второстепенку ул.Космонавтов напротив ТЦ Ноябрьский и Торнадо тоже закрыли. Пьянь у Бархата отодвигает их катается.
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гость

11 минут назад
Ну наконец-то услышали! А то гулять было в Нижнем невозможно.. Некоторые особо умные привозили на машинах своих собак, чтобы погулять в парке.
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Полная Ж...

19 минут назад
И что там делать если ограничать проезд.Рынок и магазинчикам * каюк.
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