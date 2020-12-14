Площадь Заводская и фестивальная зона за Нижним парком станут территориями свободными от автомобилей

Для ограничения проезда транспортных средств в пешеходных зонах новых общественных пространств установят болларды, сообщает пресс-служба городской администрации.

На площади Заводской планируют установить 39 ограничителей. Они закроют проезд по территории площади, которая будет пешеходной.



- По проекту парковочные места предусмотрены только в районе торгового центра «Радуга» или в карманах рядом с основной дорогой. Видим, что ограничения необходимы, так как автомобили уже неоднократно заезжали на новое покрытие и даже местами испортили плитку, - рассказывает начальник городского управления строительства Сергей Алпатов.



Аналогичное решение принято и в отношении пешеходной зоны в районе Нижнего парка и Центрального пляжа. По так называемой «километровке» транспорт ездить не будет – здесь развернётся фестивальная зона отдыха. Для обеспечения безопасности отдыхающих липчан дорожники установят 16 боллардов в местах примыкания тротуаров к объездной дороге. Дорожные знаки здесь уже установлены. Работы по монтажу боллардов планируют начать на следующей неделе.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



