Синоптики рассказали, когда в Липецке пойдет снег

Осадки задержались из-за антициклона.

В липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды снег ожидают сегодня ночью. Умеренный, местами сильный он будет идти сутки. Осадки к нам придут с запада, там всегда их больше, чем на востоке.



— Ожидается снег на сутки, а потом он прекратится. И уже местами будет идти небольшой, даже, может быть, в виде мороси. К пятнице температура днем дойдет до нуля. Но на следующей неделе ожидается опять понижение температуры, похолодание до — 15 градусов. Идет колебание температуры, — рассказала синоптик первого класса Дания Знойкина.



Отсутствие снега до середины декабря синоптики связывают с глобальным потеплением, которое наблюдается последние 30 лет. В декабре над Липецком господствовал антициклон с востока. Поэтому первая половина зимнего месяца оказалась бесснежной.



Каким будет Новый год, на этот вопрос липецкие синоптики ответить пока не могут, они не делают таких долгосрочных прогнозов.