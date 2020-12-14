Общество

12 минут назад

Синоптики рассказали, когда в Липецке пойдет снег

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#снег #синоптики #погода
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Осадки задержались из-за антициклона.

В липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды снег ожидают сегодня ночью. Умеренный, местами сильный он будет идти сутки. Осадки к нам придут с запада, там всегда их больше, чем на востоке.

— Ожидается снег на сутки, а потом он прекратится. И уже местами будет идти небольшой, даже, может быть, в виде мороси. К пятнице температура днем дойдет до нуля. Но на следующей неделе ожидается опять понижение температуры, похолодание до — 15 градусов. Идет колебание температуры, — рассказала синоптик первого класса Дания Знойкина.

Отсутствие снега до середины декабря синоптики связывают с глобальным потеплением, которое наблюдается последние 30 лет. В декабре над Липецком господствовал антициклон с востока. Поэтому первая половина зимнего месяца оказалась бесснежной.

Каким будет Новый год, на этот вопрос липецкие синоптики ответить пока не могут, они не делают таких долгосрочных прогнозов.
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#снег #синоптики #погода
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Комментарии (1)

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Ночью

3 минуты назад
За катки для жителей спасибо большое что залили, только теперь одной простой мелкой детали не хватает - это музыки
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