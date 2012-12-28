С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Общество
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сегодня, 19:37
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В частном секторе Дикого отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 5 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 мая работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 с отключениями света (не более трех часов для каждого домовладения) столкнутся жители улиц Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской.
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