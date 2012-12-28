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Улица Плеханова без света: строители повредили кабель
Общество
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Общество
Автоинспекция выдала дорожникам предостережения за отсутствие знаков на улице Папина
Общество
44-летний угонщик «ГАЗели» застрял в траншее
Происшествия
Установлены личности погибших в аварии на трассе Орел-Тамбов
Происшествия
В частном секторе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки, днем небольшие дожди, грозы
Погода в Липецке
Читать все
Общество
194
сегодня, 19:37
2

В частном секторе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды в районе Дикого останутся дом № 1а в переулке Вишневом, а также жители частного сектора на улицах Депутатской, Чкалова, Володарского, Верещагина, Киевской, Воровского, в переулках Даргомыжского, Фруктовом, Верхнем. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

5 мая работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 с отключениями света (не более трех часов для каждого домовладения) столкнутся жители улиц Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
шардак
26 минут назад
ну спасибо
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Однако
сегодня, 20:27
на 22 мкр свет мигает второй день подряд...
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