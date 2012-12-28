В частном секторе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды в районе Дикого останутся дом № 1а в переулке Вишневом, а также жители частного сектора на улицах Депутатской, Чкалова, Володарского, Верещагина, Киевской, Воровского, в переулках Даргомыжского, Фруктовом, Верхнем.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 мая работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 с отключениями света (не более трех часов для каждого домовладения) столкнутся жители улиц Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской.