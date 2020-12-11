Общество
сегодня, 17:06
На месте спиртзавода может появиться современное арт-пространство
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Об этом сообщил в своём Инстаграм губернатор.
Губернатор Игорь Артамонов сегодня сообщил в своём Инстаграм о том, что на месте Липецкого спиртзавода может появиться современное арт-пространство.
- Посмотрел корпуса бывшего Мариинского завода, - написал губернатор. - Есть планы по развитию этой территории - создать здесь современное арт-пространство, как это сделано во многих других городах. Историческое наследие обязательно сохраним.
Кроме того, Игорь Артамонов показал дизайн-проекты будущего арт-пространства в Липецке на улице Инженерная, 5.
Как сообщает департамент культуры администрации Липецка, корпуса Мариинского винокуренного завода построены в 1880–1890-е годы. С 1885 года винокуренным заводом владело высочайше утвержденное Товарищество Мариинского винокуренного и ректификационного завода в Липецке, правление которого находилось в Москве. В 1901–1909 гг. Мариинский винокуренный и ректификационный завод в Липецке принадлежал Торговому дому «Вогау и Кo», а уже в 1910 году вновь перешел Мариинскому товариществу. В 1919 году завод национализирован.
Комплекс является ярким образцом промышленной архитектуры конца XIX века и состоит из нескольких корпусов: спиртохранилища, конторы, спиртосливного отделения и солодовни. Все здания завода выстроены в кирпичном стиле, декорированы неоштукатуренной рельефной кладкой кирпича. Разнообразных форм оконные наличники, сандрики, карнизы, пилястры и пояски, окрашенные в белый цвет, на красном фоне глиняного кирпича делают промышленную архитектуру заводских корпусов яркой и нарядной.
Мариинский завод является памятником архитектуры регионального значения.
- Посмотрел корпуса бывшего Мариинского завода, - написал губернатор. - Есть планы по развитию этой территории - создать здесь современное арт-пространство, как это сделано во многих других городах. Историческое наследие обязательно сохраним.
Кроме того, Игорь Артамонов показал дизайн-проекты будущего арт-пространства в Липецке на улице Инженерная, 5.
Как сообщает департамент культуры администрации Липецка, корпуса Мариинского винокуренного завода построены в 1880–1890-е годы. С 1885 года винокуренным заводом владело высочайше утвержденное Товарищество Мариинского винокуренного и ректификационного завода в Липецке, правление которого находилось в Москве. В 1901–1909 гг. Мариинский винокуренный и ректификационный завод в Липецке принадлежал Торговому дому «Вогау и Кo», а уже в 1910 году вновь перешел Мариинскому товариществу. В 1919 году завод национализирован.
Комплекс является ярким образцом промышленной архитектуры конца XIX века и состоит из нескольких корпусов: спиртохранилища, конторы, спиртосливного отделения и солодовни. Все здания завода выстроены в кирпичном стиле, декорированы неоштукатуренной рельефной кладкой кирпича. Разнообразных форм оконные наличники, сандрики, карнизы, пилястры и пояски, окрашенные в белый цвет, на красном фоне глиняного кирпича делают промышленную архитектуру заводских корпусов яркой и нарядной.
Мариинский завод является памятником архитектуры регионального значения.
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Комментарии (13)
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Это я
Артурчик
Reg
гость
Перри Мейсон
Да...
Вот и сюда
Совсем
Светлана
Трусиля