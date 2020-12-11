Общество

сегодня, 17:06

На месте спиртзавода может появиться современное арт-пространство

13 1225
#благоустройство
5
На месте спиртзавода может появиться современное арт-пространство

Об этом сообщил в своём Инстаграм губернатор.

Губернатор Игорь Артамонов сегодня сообщил в своём Инстаграм о том, что на месте Липецкого спиртзавода может появиться современное арт-пространство.

- Посмотрел корпуса бывшего Мариинского завода, - написал губернатор. - Есть планы по развитию этой территории - создать здесь современное арт-пространство, как это сделано во многих других городах. Историческое наследие обязательно сохраним.

Кроме того, Игорь Артамонов показал дизайн-проекты будущего арт-пространства в Липецке на улице Инженерная, 5. 

Как сообщает департамент культуры администрации Липецка, корпуса Мариинского винокуренного завода построены в 1880–1890-е годы. С 1885 года винокуренным заводом владело высочайше утвержденное Товарищество Мариинского винокуренного и ректификационного завода в Липецке, правление которого находилось в Москве. В 1901–1909 гг. Мариинский винокуренный и ректификационный завод в Липецке принадлежал Торговому дому «Вогау и Кo», а уже в 1910 году вновь перешел Мариинскому товариществу. В 1919 году завод национализирован.

Комплекс является ярким образцом промышленной архитектуры конца XIX века и состоит из нескольких корпусов: спиртохранилища, конторы, спиртосливного отделения и солодовни. Все здания завода выстроены в кирпичном стиле, декорированы неоштукатуренной рельефной кладкой кирпича. Разнообразных форм оконные наличники, сандрики, карнизы, пилястры и пояски, окрашенные в белый цвет, на красном фоне глиняного кирпича делают промышленную архитектуру заводских корпусов яркой и нарядной.

Мариинский завод является памятником архитектуры регионального значения.


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#благоустройство
5

Комментарии (13)

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Это я

11 минут назад
Не так давно французские инвесторы купили Елецкий сахарный завод. А русский инвестор по чьей то указке его им продал.
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Артурчик

12 минут назад
Уже по чьей то воле московский инвестор купил за копейки земельный участок со старинным зданием в центре Липецка по ул. Первомайской.
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Reg

23 минуты назад
Скоро Липецк будет скоплением торговых центров на арт-пространстве
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гость

31 минуту назад
Сейчас найдут очередного инвестора-мецената....откатит как надо и построит 25-этажки. лучше ничего не придумают...
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Перри Мейсон

32 минуты назад
Невидимая рука рынка, че..
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Да...

37 минут назад
Это по современному. А в Задонске вместо маслозавода арт-просранство!
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Вот и сюда

39 минут назад
Добрался мощный экономический рывок !, В России лекарства негде производить, вот здесь бы и производили, а ломать как это ...., Когда же что-нибудь в России изменится ,в лучшую сторону !
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Совсем

41 минуту назад
Без ума.Востановить завод,фантазии нехватает.
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Светлана

56 минут назад
У нас сейчас в медицине полное арт-пространство,растут цены на продукты,Может хватит переключать внимание.
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Трусиля

сегодня, 17:36
На наши отчисления . Не на свои же они будут все мутить . Для этого есть бюджет
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