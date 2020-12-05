Дрожжи и мобильники пытались доставить липецким зекам

Охрана исправительного учреждения пресекла попытку.

На территории, прилегающей к внешней запретной зоне ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области, сотрудниками оперативного отдела учреждения был задержан гражданин при попытке переброса запрещённых предметов. При нём были обнаружены 5 свертков, упакованных в скотч.



- При изъятии запрещённых предметов было установлено, что в свёртках находились 10 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства к ним и 250 грамм дрожжей, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.



В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении.