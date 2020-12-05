Общество

сегодня, 14:40

Компания из Лондона потребовала с липчанки 130000 рублей

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#авторское право #контрафакт
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Компания из Лондона потребовала с липчанки 130000 рублей

Женщина торговала контрафактом с изображением мультипликационных персонажей.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск лондонской компании "Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед" в адрес предпринимательницы из Данкова. Англичане потребовали с липчанки компенсацию за использование принадлежащих компании персонажей.

Лондоская компания заявила о 13 эпизодах нарушения авторского права. В иске указано, что липчанка продавала товары с изображением мультперсонажей: свинка Пеппа, мама Свинка, папа Свин, поросенок Джордж, мадам Газель, крольчонок Ребекка, пони Педро, мисс Кролик , щенок Денни, киска Кэнди и мама Овца. Игрушки с этими персонажами продавали в магазине в поселке Лев Толстой. За использование каждого из героев англичане потребовали по 10 000 рублей, сумма иска составила 130 000 рублей.

В ходе судебного разбирательства стороны конфликта вышли на мировое соглашение. Лондонская компания согласилась получить от липчанки всего 40 000 рублей компенсации за нарушение авторских прав. Предпринимательница уже расплатилась с англичанами.
16 3674
#авторское право #контрафакт
2

Комментарии (16)

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Докучи

16 минут назад
Она что их изготовила чтоли
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вопрос

сегодня, 20:51
а Лондон не хочет возместить украденное у России т.н. "олигархами"?
ответить

геннадий

сегодня, 20:19
государство сдает на расправу своих граждан это не достойно мягко говоря
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Холмс

сегодня, 18:23
Это показатель того, что управление- глобально. Остальное- это возня под ковром.
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Дмитрий

сегодня, 17:57
Да санкции им. Полный игнор!
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Папа свин

сегодня, 17:57
Арбитражном суду Липецкой области,видимо, больше нечем заняться как рассматривать претензии каких то лондонских компаний. И к кому? К человеку спасающему свою семью от голода. Да пошлите вы этих английских уродов куда подальше. В Лондоне не стесняются поносить нашу страну.
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S

сегодня, 17:18
Совсем в GB с экономикой плохо, если им пригодились даже наши 40 тыс.р. (т.е. 401 фунт стерлингов)... МИ-6 латает бюджет страны.
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все для народа, а не капиталов

сегодня, 16:10
Такой, .. Китай плевал на все авторские права в мире. никто не тронет Китай. иначе весь мир останется без китайских трусов и флагов над парламентами от Вашингтона до Кремля. и без компьютеров тоже.
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Смотрящий

сегодня, 16:09
Ну и где ... Где гарант Конституции и приоритет Законов РФ - над международным правом?
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по данным МИ 5

сегодня, 16:06
Эксперт, .. какой то англичанин купил во Львове Толстом колготки с Пеппой Свиной и разгуливал в них по Лондону, а менеджер Уан ЮКей Лимитед заметил и это и решил выяснить где он их приобрел. добропорядочный англичанин и сдал тетку из Льва Толстого.
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