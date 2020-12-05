Компания из Лондона потребовала с липчанки 130000 рублей

Женщина торговала контрафактом с изображением мультипликационных персонажей.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск лондонской компании "Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед" в адрес предпринимательницы из Данкова. Англичане потребовали с липчанки компенсацию за использование принадлежащих компании персонажей.



Лондоская компания заявила о 13 эпизодах нарушения авторского права. В иске указано, что липчанка продавала товары с изображением мультперсонажей: свинка Пеппа, мама Свинка, папа Свин, поросенок Джордж, мадам Газель, крольчонок Ребекка, пони Педро, мисс Кролик , щенок Денни, киска Кэнди и мама Овца. Игрушки с этими персонажами продавали в магазине в поселке Лев Толстой. За использование каждого из героев англичане потребовали по 10 000 рублей, сумма иска составила 130 000 рублей.



В ходе судебного разбирательства стороны конфликта вышли на мировое соглашение. Лондонская компания согласилась получить от липчанки всего 40 000 рублей компенсации за нарушение авторских прав. Предпринимательница уже расплатилась с англичанами.

