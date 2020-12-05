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сегодня, 10:20

В Липецке ищут свидетелей аварии возле «Ашана»

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#авария #ДТП
В Липецке ищут свидетелей аварии возле «Ашана»

ДТП произошло днем 2 декабря. Участники аварии просят откликнуться всех очевидцев и поделиться записями с видеорегистратора.

Водителей, ставших свидетелями аварии 2 декабря возле «Ашана», просят откликнуться участники ДТП. Столкновение двух легковых автомобилей – «Пежо» и «Тойоты» - произошло в 11:38 2 декабря на Воронежском шоссе.

- Нужны любые видео с регистраторов тех, кто проезжал мимо во время аварии и после нее. Мы уверены в том, что виновник аварии может избежать ответственности. За рулем машины был мужчина, лишенный прав и ездящий по чужому удостоверению. Сегодня виновник без прав сел за руль, и авария произошла без жертв, а завтра по его вине может пострадать человек! – уверена Пелагея Караваева.

Если вы стали свидетелем аварии и у вас есть запись с видеорегистратора, вас просят позвонить по номеру 89009864049.





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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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надо же

сегодня, 12:29
как же раньше без аидеорегистраторов решали вопросы с авариями?
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ничего личного

сегодня, 11:21
Уже не аргумент,если въехал вв зад,лишенный и с чужим удостоверением,за это не привлекут,обязательно видос нужен???
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60+

сегодня, 10:56
А что угас ГБДД вобще перестала работать ? Сократить это подразделение как ненужную структуру .
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Липецк

сегодня, 10:49
Закон необходимо принять о пожизнненом лишении прав у такой категории граждан и конфискации транспорта вне завистмости у кого в собственности он находиться.
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Липчанин

сегодня, 10:44
молодой тупняк, там можно ещё сокращать и не боятся . Есть и используются во все мире система видео наблюдения, более правдивая чем любой инспектор. В системе МВД и так уже количество людей как в вооружённых силах, а офицеров в разы больше.
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молодой тупняк

сегодня, 10:37
Как надоела оптимизация и сокращения штата сотрудников ГИБДД. Вот было бы побольше нарядов ДПС, тогда граждан лишённых прав и вообще не получавших права было бы в разы меньше. Даже если бы они взятки брали, то ошкурив пару раз нарушителя, он бы задумался садиться за руль или нет и в каком состоянии, но у нас лучше расширят штат чиновников, чем структур которые реально нужны населению, когда же власть перейдёт в руки КПРФ?!
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