В Липецке ищут свидетелей аварии возле «Ашана»

ДТП произошло днем 2 декабря. Участники аварии просят откликнуться всех очевидцев и поделиться записями с видеорегистратора.

Водителей, ставших свидетелями аварии 2 декабря возле «Ашана», просят откликнуться участники ДТП. Столкновение двух легковых автомобилей – «Пежо» и «Тойоты» - произошло в 11:38 2 декабря на Воронежском шоссе.



- Нужны любые видео с регистраторов тех, кто проезжал мимо во время аварии и после нее. Мы уверены в том, что виновник аварии может избежать ответственности. За рулем машины был мужчина, лишенный прав и ездящий по чужому удостоверению. Сегодня виновник без прав сел за руль, и авария произошла без жертв, а завтра по его вине может пострадать человек! – уверена Пелагея Караваева.



Если вы стали свидетелем аварии и у вас есть запись с видеорегистратора, вас просят позвонить по номеру 89009864049.











