сегодня, 10:20
В Липецке ищут свидетелей аварии возле «Ашана»
ДТП произошло днем 2 декабря. Участники аварии просят откликнуться всех очевидцев и поделиться записями с видеорегистратора.
- Нужны любые видео с регистраторов тех, кто проезжал мимо во время аварии и после нее. Мы уверены в том, что виновник аварии может избежать ответственности. За рулем машины был мужчина, лишенный прав и ездящий по чужому удостоверению. Сегодня виновник без прав сел за руль, и авария произошла без жертв, а завтра по его вине может пострадать человек! – уверена Пелагея Караваева.
Если вы стали свидетелем аварии и у вас есть запись с видеорегистратора, вас просят позвонить по номеру 89009864049.
надо же
ничего личного
60+
Липецк
Липчанин
молодой тупняк