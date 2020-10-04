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За последние сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 44 человека

14 1172
#коронавирус #статистика
3
За последние сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 44 человека

По сравнению с днем ранее, количество заболевших выросло на одного человека.

В Липецкой области за минувшие сутки выявлено 44 заболевших COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Информации по выздоровевшим на сайте не приводится.

Всего сначала пандемии в регионе заболели 6 275 жителей.

За последние сутки в России выявлено 10 499 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 920 (27,8%).
14 1172
#коронавирус #статистика
3

Комментарии (14)

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Пан

10 минут назад
Прибудешь в инфекционку, увидишь скорые, в очереди по сдачи пациента.
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Смотрящий

12 минут назад
Не было заботы — купила баба летучую мышь (на уханьском рынке)»
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Аня

20 минут назад
Сначала таскаются наши люди без масок везде (ну а что, они же свободные граждане, не какие-то там рабы! Ку!), руки не моют и чихают в транспорте. Начинается рост эпидемии. Придурков сажают на тотальный карантин. Что они делают? Начинают орать, что есть нечего! А раньше вы чем думали??
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Игорь

22 минуты назад
Светлая, Сколько раз в день ставишь хлорную клизьму? Небось ленишься спать в комбезе, перчатках и маске сварщика?)
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Кто если не мы

23 минуты назад
А ещё к ста сорока не доехали... Вчера в пять вечера вызвали скорую температура 39. Время обед - ещё нет. Областной центр, у нас что- три газели на всех в скорой?!?
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Игорь

24 минуты назад
Наши, Свалился этот псевдовирус от мирового правительства.))
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Светлая

27 минут назад
Ратуйте, люди! Одни больные кругом, а вы ещё не все намордники нсдели и резино-перчатки!
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Наши

44 минуты назад
управляющие юристы и экономисты сами не знают что делать с коронавирусом ,он на них свалился неожиданно ,как кирпич на голову .
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Игорь

46 минут назад
Дред, Липа- филиал Мирового Правительства.
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Дред

сегодня, 11:06
в липецке все управления бандитские все замалчивают и пытаются запугать
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