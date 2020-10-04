За последние сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 44 человека

По сравнению с днем ранее, количество заболевших выросло на одного человека.



В Липецкой области за минувшие сутки выявлено 44 заболевших COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф.



Информации по выздоровевшим на сайте не приводится.



Всего сначала пандемии в регионе заболели 6 275 жителей.



За последние сутки в России выявлено 10 499 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 920 (27,8%).