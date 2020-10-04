Общество
сегодня, 10:41
За последние сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 44 человека
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По сравнению с днем ранее, количество заболевших выросло на одного человека.
В Липецкой области за минувшие сутки выявлено 44 заболевших COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Информации по выздоровевшим на сайте не приводится.
Всего сначала пандемии в регионе заболели 6 275 жителей.
За последние сутки в России выявлено 10 499 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 920 (27,8%).
Информации по выздоровевшим на сайте не приводится.
Всего сначала пандемии в регионе заболели 6 275 жителей.
За последние сутки в России выявлено 10 499 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 920 (27,8%).
14 1172
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