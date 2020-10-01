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вчера, 20:41

В Киеве завели уголовное дело после смерти сотрудницы посольства США

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В Киеве завели уголовное дело после смерти сотрудницы посольства США

Сотрудница американского посольства скончалась после избиения

Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство" после гибели сотрудницы посольства США на Украине, сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Об этом сообщает РИА Новости.  Дело было возбуждено по статье УК Украины («Умышленное убийство»).

Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Крищенко добавил, что возле посольства задействовали дополнительные патрули полиции, однако охраной посольства занимается Нацгвардия.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что правоохранители не исключают версию нападения. "Относительно смерти сотрудницы посольства США в Киеве время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и ищет его. Но может быть и несчастный случай... Нацполиция ведет расследование", - написал он в Twitter.


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