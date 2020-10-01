Происшествия

вчера, 18:56

Задержанный наркодилер пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

5 1693
#наркотики
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Задержанный наркодилер пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Закладчик из Липецка пошел "на дело" пьяным, попался, пытался выкрутиться при помощи взятки, но его уже "вели" спецслужбы

Как сообщает СУ СК РФ по Брянской области, житель Липецкой области, находясь в Брянском районе Брянской области, получив через интернет-мессенджер сведения о месторасположении наркотического средства массой более 100 граммов, забрал его по имеющимся у него географическим координатам для сбыта. Для этого он в вечернее время того же дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился в Володарский район города Брянска на автомобиле, где был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Далее, находясь в салоне служебного автомобиля сотрудников дорожно-патрульной службы, с целью избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, задержанный попытался передать сотрудникам полиции взятку в сумме 45 000 рублей. Сотрудники ГИБДД отказались от взятки, а на место происшествия прибыли оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении задержанного в связи с его незаконной деятельностью, связанной с распространением наркотических средств.  

Позднее, при обыске во временном жилище подозреваемого в  Брянске обнаружена другая партия наркотического средства, которая также изъята оперативными сотрудниками органа государственной безопасности региона.

Задержанный в совершении преступления признался в содеянном, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств и покушении на дачу взятки сотрудникам полиции. В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

5 1693
#наркотики
2

Комментарии (5)

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Артист

вчера, 23:40
Был бы трезвый за рулём всё бы прокатило
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Хочу в палермо

вчера, 20:33
Радооовать...
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Серёга

вчера, 19:39
Расстрел,без суда и следствия
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ЛТЗ

вчера, 19:30
Тофика на чёрном Сандеро принимайте на втором участке! С % утра на Рыночной Площади банчит!
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Панамера

вчера, 19:28
Ятл
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