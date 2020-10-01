вчера, 18:56
Задержанный наркодилер пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
Закладчик из Липецка пошел "на дело" пьяным, попался, пытался выкрутиться при помощи взятки, но его уже "вели" спецслужбы
Далее, находясь в салоне служебного автомобиля сотрудников дорожно-патрульной службы, с целью избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, задержанный попытался передать сотрудникам полиции взятку в сумме 45 000 рублей. Сотрудники ГИБДД отказались от взятки, а на место происшествия прибыли оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении задержанного в связи с его незаконной деятельностью, связанной с распространением наркотических средств.
Позднее, при обыске во временном жилище подозреваемого в Брянске обнаружена другая партия наркотического средства, которая также изъята оперативными сотрудниками органа государственной безопасности региона.
Задержанный в совершении преступления признался в содеянном, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств и покушении на дачу взятки сотрудникам полиции. В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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