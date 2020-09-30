Пять лет подвал липецкой многоэтажки заливает содержимым канализации

Чиновники уверены – проблема в несознательности некоторых жильцов и несвоевременной профилактики.

Уже пять лет подвал дома №17 по улице Хорошавина в Липецке заливает фекалиями. Начинается подтопление в августе, заканчивается к зиме. Не стал исключением и этот год.По словам жильцов дома, они неоднократно обращались в ЛГЭК, управляющую компанию и департамент ЖКХ администрации Липецка, жилинспекцию и прокуратуру. Засор канализации устраняется, проблема по факту решается, и все адресаты рапортуют о ее ликвидации. Но с наступлением осени все начинается по-новому.- С 2014 года подвал под вторым подъездом регулярно затапливается, - рассказывает жительница дома Жанна Бородина. – С августа начинает вонять, а уже в сентябре полный потоп. Мы звоним в ЛГЭК. Потом обращаемся в ЖЭК. Они начинают что-то прочищать. А потом переводят друг на друга. После того, как ЛГЭК прочищает свои системы, ЖЭК откачивает из подвала воду. А иногда просто засыпает хлоркой. И в этих запахах мы вынуждены жить. Это сейчас все откачали. А в сентябре мы бы у дома стоять от этой вони не могли.Причину коммунальной аварии жильцам не называют. По одной версии, они сами засоряют канализацию во время дачных заготовок, по другой – дом стоит ниже уровня канализации. Но до возникновения проблемы жильцы также делали заготовки, а серьёзной просадки дома никто не отмечал.Вопрос о причинах засора мы адресовали департаменту ЖКХ администрации Липецка. К какому выводу пришли чиновники, при разборе проблемы, в чем причина систематического подтопления подвала фекалиями?- Причина возникновения засора – несознательность отдельных жильцов дома, которые смывают в унитаз мусор, - заявили нам в пресс-службе администрации города. – Неоднократные прочистки засоров сотрудниками ЛГЭК показали, что из колодцев достают тряпки и прочие вещи, которые там не должны находиться. С жильцами и представителями управляющей компании представители департамента проводили несколько собраний, но до всех, видимо, донести причину не удалось.Оказалось, что есть и рациональное решение проблемы – это профилактика. Слесарь управляющей компании должен периодически проверять состояние канализации, раз уж есть такая проблема. И если засор находится в сети дома, то оперативно его устранять, если же на сетях ЛГЭК, то управляющая компания должна оперативно взаимодействовать с ЛГЭК.– Мы соберем всех заинтересованные стороны и проведем коммунальный ликбез, - пообещали в мэрии.