У Липецкой области новый куратор

В Госдуме регион от ЛДПР теперь будет представлять другой депутат.

С 2 октября в Госдуме Липецкую область от ЛДПР будет курировать Никита Березин. Помимо нашего региона в его ведении соседняя Воронежская область и Москва. Об этом GOROD48 рассказал координатор липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов. Данные о замене уже появились на официальном сайте Госдумы.Напомним, ранее за Липецкой областью от ЛДПР был закреплен Александр Шерин, который проводил у нас активную информационную работу. Он даже выставлял свою кандидатуру на выборах губернатора, но не был зарегистрирован. А в сентябре либерал-демократы лишились еще одной сферы влияния. На выборах в Липецкий городской Совет депутатов региональному отделению не удалось получить ни одного мандата.— Это никак не связано с прошедшими выборами, и ничего не меняет. Смена куратора — это живой процесс, за регионом могут закрепляться разные люди, — пояснил координатор липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.При этом господин Емельянов заверил, что сам он не планирует уходить с поста руководителя липецких либерал-демократов.Никита Березин родился 3 мая 1985 года. Получил мандат депутата Госдумы 20 мая 2020 года, после того, как освободилось кресло его соратника по партии Бориса Чернышова, который стал заместителем руководителя Рособрнадзора.