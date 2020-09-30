Политика

сегодня, 16:22

У Липецкой области новый куратор

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#Госдума #ЛДПР
У Липецкой области новый куратор

В Госдуме регион от ЛДПР теперь будет представлять другой депутат.

С 2 октября в Госдуме Липецкую область от ЛДПР будет курировать Никита Березин. Помимо нашего региона в его ведении соседняя Воронежская область и Москва. Об этом GOROD48 рассказал координатор липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов. Данные о замене уже появились на официальном сайте Госдумы.

Напомним, ранее за Липецкой областью от ЛДПР был закреплен Александр Шерин, который проводил у нас активную информационную работу. Он даже выставлял свою кандидатуру на выборах губернатора, но не был зарегистрирован. А в сентябре либерал-демократы лишились еще одной сферы влияния. На выборах в Липецкий городской Совет депутатов региональному отделению не удалось получить ни одного мандата.

— Это никак не связано с прошедшими выборами, и ничего не меняет. Смена куратора — это живой процесс, за регионом могут закрепляться разные люди, — пояснил координатор липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.

При этом господин Емельянов заверил, что сам он не планирует уходить с поста руководителя липецких либерал-демократов.

Никита Березин родился 3 мая 1985 года. Получил мандат депутата Госдумы 20 мая 2020 года, после того, как освободилось кресло его соратника по партии Бориса Чернышова, который стал заместителем руководителя Рособрнадзора.

Фото: https://vk.com/berezinnv

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#Госдума #ЛДПР

Комментарии (4)

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Русский

29 минут назад
Город аферюг, ещё один отписщик появился. Как им пишешь просьбу о защите права человека, так только отписюльки получаешь. Тьфу на всех. Поборщики в костюмчиках
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Партком

48 минут назад
Надо бы сменить кураторов от кпрф. Да и самих местных руководителей тоже сменить. Довели выборы до нулевого регультата.
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Лсрдлп

52 минуты назад
Менять надо по моему мгению кординатора, 2 раза проиграл выборы, сначала проигра Донских в родной школе, где работал учителем, а затем Подзорову и не дал выбраться Кичапину, все время он с ним был на его огруге. Жалко, что убрали Шерина, все таки от него было много пользы.
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Житель Лебедяни

57 минут назад
К добру или к худу?
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