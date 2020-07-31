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На трассе «Дон» в аварии со стоящим автомобилем погиб подросток

5 2000
#авария #ДТП
На трассе «Дон» в аварии со стоящим автомобилем погиб подросток

ДТП произошло на 439 километре трассы в Хлевенском районе.

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31 июля в Липецкой области на 439 километре трассы М-4 «Дон» столкнулись автомобили «Ford Kuga» и «Mitsubishi Outlander». Один из них стоял на дороге.

- В ДТП погибли три человека, в том числе подросток, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

В аварии погиб водитель «Ford Kuga» и два человека находившихся в «Mitsubishi Outlander», в их числе и 16-летний подросток. Автомобиль «Ford Kuga» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а «Mitsubishi» - во Владимире.

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На место аварии для установления ее обстоятельств выехала следственно-оперативная группа, наряды экстренных службы. Сотрудники ГИБДД регулируют движение.

Спасатели МЧС доставили раненых до автомобилей «скорой помощи» и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.

фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области


5 2000
#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Пипецк

10 минут назад
Да ужа0с, на дорогах ремонтснижен скор.режим, а некоторые уроды мчатся, подрезают...
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Гость

19 минут назад
Господи,куда же вы спешите???Царствие небесное погибшим.
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Москален виновников не жаль

42 минуты назад
Елена,
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Елена

49 минут назад
Мы видели эту аварию через пол минуты. Люди понятно остановились, мало ли что. А тут летуны с номерами Москвы, видимо решили обогнать справа. Минут за 15 эта машина с другой московской бмв перед нами в догонялки играли. Жалко всех, соболезнования.
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Манси.

56 минут назад
Мы все спешим за чудесами.
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