Происшествия
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На трассе «Дон» в аварии со стоящим автомобилем погиб подросток
ДТП произошло на 439 километре трассы в Хлевенском районе.
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31 июля в Липецкой области на 439 километре трассы М-4 «Дон» столкнулись автомобили «Ford Kuga» и «Mitsubishi Outlander». Один из них стоял на дороге.
- В ДТП погибли три человека, в том числе подросток, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В аварии погиб водитель «Ford Kuga» и два человека находившихся в «Mitsubishi Outlander», в их числе и 16-летний подросток. Автомобиль «Ford Kuga» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а «Mitsubishi» - во Владимире.
На место аварии для установления ее обстоятельств выехала следственно-оперативная группа, наряды экстренных службы. Сотрудники ГИБДД регулируют движение.
Спасатели МЧС доставили раненых до автомобилей «скорой помощи» и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.
фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
- В ДТП погибли три человека, в том числе подросток, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В аварии погиб водитель «Ford Kuga» и два человека находившихся в «Mitsubishi Outlander», в их числе и 16-летний подросток. Автомобиль «Ford Kuga» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а «Mitsubishi» - во Владимире.
На место аварии для установления ее обстоятельств выехала следственно-оперативная группа, наряды экстренных службы. Сотрудники ГИБДД регулируют движение.
Спасатели МЧС доставили раненых до автомобилей «скорой помощи» и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.
фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
Пипецк
Гость
Москален виновников не жаль
Елена
Манси.