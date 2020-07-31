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Путин поручил выдавать новую Конституцию вместе с паспортом
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Это поручение адресовано правительству. Срок его исполнения - 1 октября 2020 года.
Президент Владимир Путин предложил вручать всем гражданам экземпляр обновленной Конституции одновременно с выдачей российского паспорта. Об этом говорится в перечне поручений президента, сформулированных после встречи с рабочей группой по подготовке конституционных поправок, сообщает «Интерфакс».
Президент России Владимир Путин также поручил организовать проведение для школьников и студентов регулярных мероприятий, на которых будет изучаться Конституция страны.
- Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Администрацией президента РФ вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, и представить соответствующие предложения, - говорится в перечне поручений.
Президент России Владимир Путин, кроме того, поручил правительству представить идеи по изменениям в законодательство, которые поступили в рабочую группу по Конституции, но не были внесены в ее новый вариант. В начале июля Путин заявил, что предложения, поступившие от людей, которые не были учтены в Конституции, но представляют ценность для общества, должны быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах, напоминает РБК.
Президент России Владимир Путин также поручил организовать проведение для школьников и студентов регулярных мероприятий, на которых будет изучаться Конституция страны.
- Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Администрацией президента РФ вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, и представить соответствующие предложения, - говорится в перечне поручений.
Президент России Владимир Путин, кроме того, поручил правительству представить идеи по изменениям в законодательство, которые поступили в рабочую группу по Конституции, но не были внесены в ее новый вариант. В начале июля Путин заявил, что предложения, поступившие от людей, которые не были учтены в Конституции, но представляют ценность для общества, должны быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах, напоминает РБК.
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