В России

сегодня, 13:32

Путин поручил выдавать новую Конституцию вместе с паспортом

158
#Конституция #Путин
Путин поручил выдавать новую Конституцию вместе с паспортом

Это поручение адресовано правительству. Срок его исполнения - 1 октября 2020 года.

Президент Владимир Путин предложил вручать всем гражданам экземпляр обновленной Конституции одновременно с выдачей российского паспорта. Об этом говорится в перечне поручений президента, сформулированных после встречи с рабочей группой по подготовке конституционных поправок, сообщает «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин также поручил организовать проведение для школьников и студентов регулярных мероприятий, на которых будет изучаться Конституция страны.

- Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Администрацией президента РФ вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, и представить соответствующие предложения, - говорится в перечне поручений.

Президент России Владимир Путин, кроме того, поручил правительству представить идеи по изменениям в законодательство, которые поступили в рабочую группу по Конституции, но не были внесены в ее новый вариант. В начале июля Путин заявил, что предложения, поступившие от людей, которые не были учтены в Конституции, но представляют ценность для общества, должны быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах, напоминает РБК.
158
#Конституция #Путин

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Полиция объявила в розыск пенсионерку-мошенницу
#мошенничество
Полиция объявила в розыск пенсионерку-мошенницу

сегодня, 13:47

В России
Рубль упал к евро до значений 1 апреля
#обвал рубля
Рубль упал к евро до значений 1 апреля

сегодня, 13:38

В России
Мэр Москвы дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
#коронавирус
Мэр Москвы дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

сегодня, 13:27

В России
Бывшего губернатора Удмуртии хотят посадить на 13 лет
#коррупция
Бывшего губернатора Удмуртии хотят посадить на 13 лет

сегодня, 13:21

В России
Синоптики: россиян ждет «нервный» август
#погода #жара
Синоптики: россиян ждет «нервный» август

сегодня, 13:00

В России
Девять человек погибли в аварии на трассе в Крыму
#авария #ДТП
Девять человек погибли в аварии на трассе в Крыму

сегодня, 12:55

В России