Происшествия
сегодня, 11:32
На улице Космонавтов под автомобиль попали 10-летняя велосипедистка и ее 5-летний пассажир
Девочка с места аварии госпитализирована.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 14 человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 июля в Липецке на пешеходном переходе через улицу Космонавтов 61-летний водитель автомобиля «Шкода» сбил велосипед с 10-летней девочкой и ее 5-летним пассажиром. Девочка с места аварии госпитализирована, мальчик после оказания медицинской помощи отпущен.
На улице Гагарина столкнулись мопедом «Racer» и автомобиль «Рено Сандеро» под управлением 61-летнего водителя. В ДТП пострадал 39-летний пассажир мопеда, мужчина госпитализирован. Водитель мопеда с места аварии скрылся.
На улице Зегеля столкнулись автомобили «Дэу Нексия», «Ауди» и «Ниссан». С места аварии госпитализирован 9-летний пассажир «Дэу».
В 22.00 на улице Гагарина 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21083» выехал на встречную полосу и его автомобиль врезался в «ВАЗ-2107» под управлением 48-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, госпитализированы в ГБ №3.
В Ельце на улице Товарной 64-летний водитель «Лады Ларгус» по предварительным сведениям не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 64-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Гранты» и его 35-летняя пассажирка.
В Лебедянском районе на дороге Доброе-Лебедянь 20-летний водитель автомобиля «УАЗ-29892» на перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендай» под управлением 42-летней женщины. В ДТП пострадали два пассажира «Хендая», 40-летняя женщина и 63-летний мужчина.
В Становлянском районе на трассе «Дон» 38-летний водитель «КамАЗа» допустил столкновение с автомобилем «Хаммер» под управлением 46-летнего водителя. С места аварии госпитализированы водитель «Хаммера» и его 52-летняя пассажирка.
29 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3272 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 2895 случаев превышения скорости.
Также зафиксированы 36 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 июля в Липецке на пешеходном переходе через улицу Космонавтов 61-летний водитель автомобиля «Шкода» сбил велосипед с 10-летней девочкой и ее 5-летним пассажиром. Девочка с места аварии госпитализирована, мальчик после оказания медицинской помощи отпущен.
На улице Гагарина столкнулись мопедом «Racer» и автомобиль «Рено Сандеро» под управлением 61-летнего водителя. В ДТП пострадал 39-летний пассажир мопеда, мужчина госпитализирован. Водитель мопеда с места аварии скрылся.
На улице Зегеля столкнулись автомобили «Дэу Нексия», «Ауди» и «Ниссан». С места аварии госпитализирован 9-летний пассажир «Дэу».
В 22.00 на улице Гагарина 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21083» выехал на встречную полосу и его автомобиль врезался в «ВАЗ-2107» под управлением 48-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, госпитализированы в ГБ №3.
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В Ельце на улице Товарной 64-летний водитель «Лады Ларгус» по предварительным сведениям не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 64-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Гранты» и его 35-летняя пассажирка.
В Лебедянском районе на дороге Доброе-Лебедянь 20-летний водитель автомобиля «УАЗ-29892» на перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендай» под управлением 42-летней женщины. В ДТП пострадали два пассажира «Хендая», 40-летняя женщина и 63-летний мужчина.
В Становлянском районе на трассе «Дон» 38-летний водитель «КамАЗа» допустил столкновение с автомобилем «Хаммер» под управлением 46-летнего водителя. С места аварии госпитализированы водитель «Хаммера» и его 52-летняя пассажирка.
29 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3272 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 2895 случаев превышения скорости.
Также зафиксированы 36 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Петрович
житель
транспорт в городах,удобных для жизни
быдлоград
а что секрет?