Происшествия

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На улице Космонавтов под автомобиль попали 10-летняя велосипедистка и ее 5-летний пассажир

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#авария #ДТП
На улице Космонавтов под автомобиль попали 10-летняя велосипедистка и ее 5-летний пассажир

Девочка с места аварии госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 14 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 июля в Липецке на пешеходном переходе через улицу Космонавтов 61-летний водитель автомобиля «Шкода» сбил велосипед с 10-летней девочкой и ее 5-летним пассажиром.  Девочка с места аварии госпитализирована, мальчик после оказания медицинской помощи отпущен. 

На улице Гагарина  столкнулись мопедом «Racer»  и автомобиль «Рено Сандеро» под управлением 61-летнего водителя. В ДТП пострадал 39-летний пассажир мопеда, мужчина госпитализирован. Водитель мопеда с места аварии скрылся. 

На улице Зегеля столкнулись автомобили «Дэу Нексия», «Ауди» и «Ниссан».  С места аварии госпитализирован 9-летний пассажир «Дэу».

В 22.00 на улице Гагарина 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21083» выехал на встречную полосу и его автомобиль врезался в «ВАЗ-2107»  под управлением 48-летнего  водителя.  В ДТП пострадали оба водителя, госпитализированы в ГБ №3.

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В Ельце на улице Товарной  64-летний водитель «Лады Ларгус»  по предварительным сведениям не уступил  дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта»  под управлением 64-летнего водителя.  В  ДТП пострадали водитель «Гранты» и его 35-летняя пассажирка.

 В Лебедянском районе на  дороге Доброе-Лебедянь 20-летний водитель автомобиля «УАЗ-29892» на перекрестке неравнозначных дорог,  при повороте налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендай» под управлением 42-летней женщины.  В ДТП пострадали два пассажира «Хендая», 40-летняя женщина и 63-летний мужчина.

В Становлянском районе на трассе «Дон» 38-летний водитель «КамАЗа» допустил столкновение с автомобилем «Хаммер» под управлением 46-летнего водителя. С места аварии госпитализированы водитель «Хаммера» и его 52-летняя  пассажирка. 

29 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3272 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 2895 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 36 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Петрович

16 минут назад
быдлоград, да зачастую умные велосипедисты по пешеходнмоу переходу едут как по велодорожке, даже не останавливаясь..
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житель

20 минут назад
Видео полный треш!Насколько нужно быть тупым,чтоб такой обгон совершать!
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транспорт в городах,удобных для жизни

31 минуту назад
в цивилизованных странах ОТ,велосипедистов и скутеристов на дорогах больше чем автомобилистов.велосипеды можно брать на остановках ОТ поттранспортной карте как альтернативу поездке. стратегия современной городской транспортной системы напрвлена на выдавливание автомобмлей с дорог ,отбора огромных территорий общественного жизненного пространства, выделяемого под автомобили путем его отбора у других и избавление городов от деградации от автозависимости которой пораженых бедные страны ближе к россиям и пр.казахстанам .
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быдлоград

40 минут назад
сбить на пешеходном переходе для местного быдла это нормально.
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а что секрет?

47 минут назад
что в Пипецке велосипедисты катают в памперсах, ибо водятлы их у в упор не хотят замечать, + почти нет велодорожек, + ГРЕБАНЫЕ БОРДЮРЫ которые постоянно приходится преодолевать. Очень хочется что бы чинуши пару недель на работу добирались на великах а не на тойтотах камри. Мождет поймут наконецто в каком убожестве пешеходные дорожки особенно в местах переходов утыканные ГРЕБАНЫМИ БОРДЮРАМИ!!!!!
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