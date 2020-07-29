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38 минут назад

Двухлетний мальчик едва не погиб из-за семечки

103
#несчастный случай
Двухлетний мальчик едва не погиб из-за семечки

Ребенок подавился семечкой, для операции мальчика экстренно доставили на вертолете в Кемерово.

В Республике Алтай двухлетний мальчик подавился семенем подсолнуха. Ребенку подключили к аппарату вентиляции легких, однако извлечь семечку не удалось из-за отсутствия в больнице Горно-Алтайска оборудования. Тогда малыша отправили на вертолете в Кемерово.

Как сообщает VSE42.RU, в кемеровской больнице ребенку провели операцию.

– Инородный предмет удален с использованием современного деликатного эндоскопического оборудования. Семемечко находилось в нижнем отделе бронхов мальчика, поэтому эндоскопическую операцию провели с использованием анестезии, – цитирует издание сообщение администрации Кемеровской области.

Теперь жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.


103
#несчастный случай

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