В Липецке двухлетний малыш выпал из окна на улицу

Ребенку «скорую помощь» вызвала случайная прохожая.

Сегодня из Левобережного района Липецка в «скорую помощь» поступило сообщение о найденном под окнами многоэтажного дома ребенке. Медикам позвонила случайная прохожая, заметившая плачущего малыша.



- Женщина решила, что ребенок выпал из окна и травмировался. Когда на место ЧП прибыла наша бригада, на улице уже была и мать малыша. Женщина рассказала, что, войдя в комнату, не нашла в ней своего двухлетнего ребенка, который и впрямь выпал из окна. Наши специалисты не нашли на нем телесных повреждений, но на всякий случай мы отвезли ребенка в областную детскую больницу, - сообщил GOROD48 ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский.



В областной больнице у ребенка диагностировали сотрясение мозга. По словам главврача клиники Сергея Голобурдина, малыша госпитализировали и сейчас ведется его обследование.





фото: yk-news.kz

