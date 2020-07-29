Происшествия

сегодня, 13:44

В Липецке двухлетний малыш выпал из окна на улицу

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#дети #падение с высоты
В Липецке двухлетний малыш выпал из окна на улицу

Ребенку «скорую помощь» вызвала случайная прохожая.

Сегодня из Левобережного района Липецка в «скорую помощь» поступило сообщение о найденном под окнами многоэтажного дома ребенке. Медикам позвонила случайная прохожая, заметившая плачущего малыша.

- Женщина решила, что ребенок выпал из окна и травмировался. Когда на место ЧП прибыла наша бригада, на улице уже была и мать малыша. Женщина рассказала, что, войдя в комнату, не нашла в ней своего двухлетнего ребенка, который и впрямь выпал из окна. Наши специалисты не нашли на нем телесных повреждений, но на всякий случай мы отвезли ребенка в областную детскую больницу, - сообщил GOROD48 ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский.

В областной больнице у ребенка диагностировали сотрясение мозга. По словам главврача клиники Сергея Голобурдина, малыша госпитализировали и сейчас ведется его обследование.


фото: yk-news.kz
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#дети #падение с высоты

Комментарии (3)

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Анжела

31 минуту назад
Ха..., написано же двухлетний
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Иришок

сегодня, 14:00
"двухмесячного"
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Ха...

сегодня, 13:59
Так двухлетний или двухмесячный?
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