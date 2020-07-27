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НЛМК завершил переработку шлакового отвала общим весом в пять миллионов тонн

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#экология #НЛМК
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НЛМК завершил переработку шлакового отвала общим весом в пять миллионов тонн

Новолипецкий металлургический комбинат завершил проект по переработке шлакового отвала площадью 25 гектаров и общим весом накопленных вторичных ресурсов в пять миллионов тонн. 

Шлаковый отвал начал формироваться с момента запуска на левом берегу реки Воронеж первой доменной печи в 1934 году. Доменный шлак сливался на специальной площадке вдали от жилого сектора и постепенно накапливался, часть перерабатывалась для нужд дорожного строительства. Полную переработку отвала начали в 2018 году и завершили всего за два года, сообщили в пресс-службе НЛМК. 

Примерно десятая часть вторичных ресурсов в отвале - металлический лом разных фракций, который в процессе переработки был извлечен методом магнитной сепарации. Полученное сырье было использовано для производства чугуна и стали, оставшиеся пустые породы – в качестве материалов для строительства. 

«НЛМК стремится создать замкнутый цикл на производстве. Для этого мы максимально используем вторичные ресурсы вместо дорогостоящего ископаемого сырья. Пример такого подхода – переработка шлакового отвала. Сейчас в программе рециклинга НЛМК несколько десятков проектов», – прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев. 

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#экология #НЛМК
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