сегодня, 12:55
НЛМК завершил переработку шлакового отвала общим весом в пять миллионов тонн
Новолипецкий металлургический комбинат завершил проект по переработке шлакового отвала площадью 25 гектаров и общим весом накопленных вторичных ресурсов в пять миллионов тонн.
Примерно десятая часть вторичных ресурсов в отвале - металлический лом разных фракций, который в процессе переработки был извлечен методом магнитной сепарации. Полученное сырье было использовано для производства чугуна и стали, оставшиеся пустые породы – в качестве материалов для строительства.
«НЛМК стремится создать замкнутый цикл на производстве. Для этого мы максимально используем вторичные ресурсы вместо дорогостоящего ископаемого сырья. Пример такого подхода – переработка шлакового отвала. Сейчас в программе рециклинга НЛМК несколько десятков проектов», – прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.