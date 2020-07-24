9 минут назад
В Липецкую область возвращается жара
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается, температура воздуха начнет постепенно повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 10 до 12 градусов тепла, днем ожидается от 24 до 26 градусов тепла.
День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 9 градусов тепла.
Плехановский
Animal planet