В Липецкую область возвращается жара

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается, температура воздуха начнет постепенно повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем будет от 23 до 28 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 10 до 12 градусов тепла, днем ожидается от 24 до 26 градусов тепла.



День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 9 градусов тепла.

