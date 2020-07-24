Погода в Липецке

9 минут назад

В Липецкую область возвращается жара

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#жара
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В Липецкую область возвращается жара

В ближайшие трое суток  атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается, температура воздуха начнет постепенно повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем будет от 23 до 28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 10 до 12 градусов тепла, днем ожидается от 24 до 26 градусов тепла. 

День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 9 градусов тепла.  
2 63
#жара
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Комментарии (2)

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Плехановский

2 минуты назад
Плохо, что возвращается! Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Animal planet

2 минуты назад
Уважаемые жители Липецка и Липецкой области ! просьба вам не забывайте поить свежей водой братьев наших меньших ! Ведь не так трудно поставить у подьезда пластиковый лоточек с водичкой ! надеюсь ,что вы отнесетесь с пониманием и не поленитесь лишний раз прошмыгнуть по лестнице сверху -вниз и снизу -вверх ! Заранее ,спасибо 1
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