Происшествия
сегодня, 15:12
Неосмотрительная фраза в телефонном разговоре едва не стоила липчанке жизни
29-летняя женщина ответила за «зайку».
В СУ СК России по Липецкой области закончено производство по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Липецка, подозреваемого в покушении на убийство жены.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства, ночью 17 марта в одной из квартир дома по улице Московской в Липецке подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес супруге множественные удары ножом в грудную клетку и живот.
- Эта супружеская пара распивала спиртное вместе с гостем. В ходе застолья кто-то позвонил 29-летней женщине, которая в ходе разговора обронила фразу: «Зая, все у нас хорошо». Эти слова стали причиной ссоры: ревнивый муж потребовал у жены пароль для разблокирования телефона. Женщина отказалась выполнить требование. Потом конфликтующая пара ушла на балкон. Еще раз получив отказ в своей просьбе, мужчина прихваченным со стола ножом стал наносить жене удары клинком в грудь и в живот, - рассказали GOROD48 фабулу уголовного дела в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Оставив истекающую кровью супругу в квартире, мужчина выскочил на улицу, поймал такси и исчез (позже выяснилось, что он уехал к матери в Задонский район). Гость вызвал полицию, а соседка изрезанной хозяйки квартиры - врачей.
29-летний подозреваемый на следующий день пришел с явкой с повинной в полицию.
В ходе следствия выяснилось, что обвиненный в покушении на убийство мужчина был ранее судим за кражу.
Благодаря вовремя оказанной медпомощи женщина выжила. Она рассказала следователю о том, что ей позвонила подруга. Желая немного поиграть с мужем, женщина назвала ее в разговоре «зайкой», а потом, не захотев уступить нагрубившему ей за столом мужу, отказалась показать ему телефон.
Обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления по ходатайству следователя заключили под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления мужчина признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. По его словам, причиной конфликта с женой стала ревность.
У этой пары есть малолетний ребенок. Санкция предъявленного его отцу обвинения предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства, ночью 17 марта в одной из квартир дома по улице Московской в Липецке подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес супруге множественные удары ножом в грудную клетку и живот.
- Эта супружеская пара распивала спиртное вместе с гостем. В ходе застолья кто-то позвонил 29-летней женщине, которая в ходе разговора обронила фразу: «Зая, все у нас хорошо». Эти слова стали причиной ссоры: ревнивый муж потребовал у жены пароль для разблокирования телефона. Женщина отказалась выполнить требование. Потом конфликтующая пара ушла на балкон. Еще раз получив отказ в своей просьбе, мужчина прихваченным со стола ножом стал наносить жене удары клинком в грудь и в живот, - рассказали GOROD48 фабулу уголовного дела в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Оставив истекающую кровью супругу в квартире, мужчина выскочил на улицу, поймал такси и исчез (позже выяснилось, что он уехал к матери в Задонский район). Гость вызвал полицию, а соседка изрезанной хозяйки квартиры - врачей.
29-летний подозреваемый на следующий день пришел с явкой с повинной в полицию.
В ходе следствия выяснилось, что обвиненный в покушении на убийство мужчина был ранее судим за кражу.
Благодаря вовремя оказанной медпомощи женщина выжила. Она рассказала следователю о том, что ей позвонила подруга. Желая немного поиграть с мужем, женщина назвала ее в разговоре «зайкой», а потом, не захотев уступить нагрубившему ей за столом мужу, отказалась показать ему телефон.
Обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления по ходатайству следователя заключили под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления мужчина признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. По его словам, причиной конфликта с женой стала ревность.
У этой пары есть малолетний ребенок. Санкция предъявленного его отцу обвинения предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
ну