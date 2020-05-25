Происшествия

сегодня, 08:50

В столкновении «ВАЗа» и «Мерседеса» пострадала 26-летняя женщина

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#авария #ДТП
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В столкновении «ВАЗа» и «Мерседеса» пострадала 26-летняя женщина

За трое суток на дорогах Липецкой области семь человек получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 мая в Елецком районе на автотрассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Ленд Ровер» под управлением 55-летнего мужчины и «ВАЗ-2112» с 34-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа»: с травмами его доставили в больницу. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

В Чаплыгине на улице Льва Толстого столкнулись «ВАЗ-2111» под управлением 24-летнего водителя и «Мерседес» с 29-летним мужчиной за рулем. В столкновении получила травмы 26-летняя пассажирка иномарки. 

24 мая в Липецке на площади Мира 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и наехал на бордюр. Подросток получил травмы, его госпитализировали

В тот же день в Липецке на улице Бехтеева 27-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 32-летнюю женщину. Пострадавшую в аварии женщину госпитализировали.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4516 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 21 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 182.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3511 случай превышения скорости.

Так же зафиксированы 52 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Люди вдумайтесь!

24 минуты назад
Люди куда же мы с вами спешим постоянно? Почему мы не внимательны на дороге? Чуть ли не с детства нам говорят что дорога - источник повышенной опасности. Ну говорят и что? Все в пустую. Давайте уважать друг друга во время дорожного движения. Ну сколько можно? Не гнать сломя голову, по возможности пропускать. Может тогда мы сможем сократить аварийность и смертность на дорогах. – аварийность ДТП
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жит

55 минут назад
в субботу 23го в полдень эвакуатор с Театральной грузил разбитый авто. С Театральной всегда ведь видосики выкладывают
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