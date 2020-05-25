Происшествия
сегодня, 08:50
В столкновении «ВАЗа» и «Мерседеса» пострадала 26-летняя женщина
За трое суток на дорогах Липецкой области семь человек получили травмы.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 мая в Елецком районе на автотрассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Ленд Ровер» под управлением 55-летнего мужчины и «ВАЗ-2112» с 34-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа»: с травмами его доставили в больницу. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.
В Чаплыгине на улице Льва Толстого столкнулись «ВАЗ-2111» под управлением 24-летнего водителя и «Мерседес» с 29-летним мужчиной за рулем. В столкновении получила травмы 26-летняя пассажирка иномарки.
24 мая в Липецке на площади Мира 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и наехал на бордюр. Подросток получил травмы, его госпитализировали
В тот же день в Липецке на улице Бехтеева 27-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 32-летнюю женщину. Пострадавшую в аварии женщину госпитализировали.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4516 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 21 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 182.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3511 случай превышения скорости.
Так же зафиксированы 52 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Чаплыгине на улице Льва Толстого столкнулись «ВАЗ-2111» под управлением 24-летнего водителя и «Мерседес» с 29-летним мужчиной за рулем. В столкновении получила травмы 26-летняя пассажирка иномарки.
24 мая в Липецке на площади Мира 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и наехал на бордюр. Подросток получил травмы, его госпитализировали
В тот же день в Липецке на улице Бехтеева 27-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 32-летнюю женщину. Пострадавшую в аварии женщину госпитализировали.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4516 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 21 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 182.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3511 случай превышения скорости.
Так же зафиксированы 52 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Люди вдумайтесь!
жит