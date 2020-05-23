Общество

15 минут назад

Соцзащита больше не принимает по Whatsapp

1 207
#социальная защита #прием
Соцзащита больше не принимает по Whatsapp

Вместо онлайн-общения можно записаться на очный прием.

Территориальные центры социальной защиты населения прекращают принимать документы от граждан на мессенджер Whatsapp или по электронной почте, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

- Это связано с тем, что с 14 мая центры социальной защиты населения открылись для приёма граждан по предварительной записи. Записаться на приём можно по телефону, - уточнили в ведомстве. - Приём посетителей проводится с соблюдением необходимых мер профилактики, препятствующих распространению коронавирусной инфекции.

Гражданам, которые в апреле-мае, когда был приостановлен приём в территориальных центрах соцзащиты, присылали фотографии и сканы документов, следует предоставить их оригиналы после полной отмены ограничительных мер по коронавирусу. Кроме этого, прекращен приём заявлений на единовременную выплату из резервного фонда администрации Липецкой области. Эта мера поддержки носила временный характер и со вступлением в силу новых мер социальной поддержки утратила свою актуальность, уточняют в управлении соцзащиты.

Напомним, семьи с детьми могут получить сегодня:

- ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере 4920 рублей (подробности здесь  );

- выплату на детей в возрасте до 3 лет в размере 5 тысяч рублей за каждый месяц с апреля по июнь включительно (подробности здесь );

- единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет (подробности здесь );

- пособие по безработице в максимальном размере – 12130 рублей - плюс пособие для детей в размере 3 тысяч рублей для граждан, потерявших работу после 1 марта (подробности здесь ).


1 207
#социальная защита #прием

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Когда же

8 минут назад
пожилые люди получат продуктовые наборы? Только по телеку говорят о помощи, а на самом деле вообще ничего для людей не делается
ответить

Еще в рубрике

В Липецке ожидается гроза
#погода
1
В Липецке ожидается гроза

33 минуты назад

Общество
Липчане гонят
#алкоголь #опрос
8
Липчане гонят

сегодня, 11:16

Общество
Евгения Уваркина сообщила об отмене объединения 42-й и 68-й школ
#образование #объединение школ
53
Евгения Уваркина сообщила об отмене объединения 42-й и 68-й школ

вчера, 18:48

Общество
ЕГЭ-2020: важные изменения
#ЕГЭ #экзамен
11
ЕГЭ-2020: важные изменения

вчера, 17:10

Общество
Путепровод в Новой Жизни с 22 мая закрыт для грузового транспорта
#транспорт #Новая Жизнь
6
Путепровод в Новой Жизни с 22 мая закрыт для грузового транспорта

вчера, 16:59

Общество
Прокуратура проверит законность исполнения контактов на обновление Нижнего парка
#Нижний парк
45
Прокуратура проверит законность исполнения контактов на обновление Нижнего парка

вчера, 16:47

Общество