Происшествия

19 минут назад

За обман с натяжными потолками мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы

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#мошенничество
За обман с натяжными потолками мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы

Мужчина признался в преступлении. Он взял у клиентов деньги без намерения выполнить работу.

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимого гражданина, обвиняющегося в совершении мошенничеств в отношении жителей области.

- Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый разместил в интернете объявление об установке натяжных потолков. На объявление откликнулись трое клиентов. Обвиняемый, осознавая, что монтаж натяжных потолков он делать не будет из-за отсутствия  оборудования, получил от потерпевших предоплату в 19 850 рублей, которые присвоил, не выполнив обещанную работу. При этом с целью введения в заблуждение граждан, он выезжал по месту их жительства, производил замеры, демонстрировал фотографии якобы результатов своей работы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество - по ч.1 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ. Обвиняемый полностью признал свою вину, частично вернул деньги обманутым клиентам. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
258
#мошенничество

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