56 минут назад
10 лет строгого режима за 64 удара сковородкой и шесть ножом
Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области доказал в суде вину 64-летнему местного жителя в убийстве.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.
Виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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