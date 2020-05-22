Происшествия

56 минут назад

10 лет строгого режима за 64 удара сковородкой и шесть ножом

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#убийство
10 лет строгого режима за 64 удара сковородкой и шесть ножом

Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области доказал в суде вину 64-летнему местного жителя в убийстве. 

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, 16 октября 2019 года подсудимый выпивал у себя дома с 62-летним свояком. Произошел конфликт, и хозяин дома 64 раза ударил родственника сковородой и шесть раз ножом. О произошедшем подсудимый рассказал соседке. В тяжелом состоянии потерпевшего отвезли больницу, где от полученных травм он скончался.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная  база, в основе которой результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
1 717
#убийство

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