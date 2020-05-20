В 456 дежурных групп привели 3837 детей

В том числе 1512 малышей сегодня находятся в детсадах Липецка.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сегодня в нашем регионе открыты 214 садов, работают 456 групп, в которые привели 3837 детей.



В Липецке работают 72 детских сада. Открыты 168 дежурных групп, в которые привели 1512 детей.



Напомним, для возобновления их посещения детьми от родителей требуется справка с места работы. Справка от педиатра не нужна: при входе в детсад малыша осматривает медик.