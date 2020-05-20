Общество

сегодня, 12:56

В 456 дежурных групп привели 3837 детей

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#Детский сад
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В 456 дежурных групп привели 3837 детей

В том числе 1512 малышей сегодня находятся в детсадах Липецка.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сегодня в нашем регионе открыты 214 садов, работают 456 групп, в которые привели 3837 детей.

В Липецке работают 72 детских сада. Открыты 168 дежурных групп, в которые привели 1512 детей.

Напомним, для возобновления их посещения детьми от родителей требуется справка с места работы. Справка от педиатра не нужна: при входе в детсад малыша осматривает медик.
2 657
#Детский сад
3

Комментарии (2)

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Екатерина

43 минуты назад
А детей на коронавирус собираются проверять?
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Ну и

сегодня, 13:18
Зачем нам нужна эта информация каждый день?
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