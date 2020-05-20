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В России начался тест магазинов без касс и продавцов

244
#магазин #мобильное приложение #покупки #машинное обучение
В России начался тест магазинов без касс и продавцов

Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса». Деньги с карты списывает мобильное приложение, а за покупателем следит система компьютерного зрения. За рубежом похожий проект ранее запустил Amazon.

Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация»), но в течение месяца должна стать доступной всем, пишет РБК. Магазин оснащен технологией компьютерного зрения — эта система наблюдения отслеживает количество и ассортимент товаров на полках, чтобы собирать в виртуальной корзине покупателей товары, которые он выбрал. Если клиент взял продукт, но передумал и вернул его на место — товар будет удален из виртуальной корзины. Чтобы стать посетителем такого магазина, необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, зарегистрироваться в нем и привязать к своему аккаунту банковскую карту Visa для оплаты покупок и указать e-mail, на который будут приходить чеки.

На входе в магазин покупателю нужно отсканировать с помощью приложения расположенный на турникете QR-код. После того как все товары будут выбраны, нужно просто покинуть магазин — деньги спишут с карты автоматически, а чек покупатель получит по электронной почте. Данная технология позволяет быстро выявлять случаи мошенничества, а машинное обучение запомнит нарушителя и минимизирует риск повторного воровства, отметили в «Азбуке вкуса».

Данная технология может быть доступна всем уже в течение месяца, отмечает «Коммерсант». Стоимость проекта в компаниях не раскрыли. По словам партнера группы консультирования в области ИТ КПМГ в России и СНГ Тимофея Хорошева, разработка программной части системы может стоить от 10 млн руб. Стоимость оборудования для одной точки он оценил как минимум в 500 тыс. руб., а разработку мобильного приложения — в 5–10 млн руб.

244
#магазин #мобильное приложение #покупки #машинное обучение

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