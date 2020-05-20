сегодня, 11:14
В России начался тест магазинов без касс и продавцов
Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса». Деньги с карты списывает мобильное приложение, а за покупателем следит система компьютерного зрения. За рубежом похожий проект ранее запустил Amazon.
На входе в магазин покупателю нужно отсканировать с помощью приложения расположенный на турникете QR-код. После того как все товары будут выбраны, нужно просто покинуть магазин — деньги спишут с карты автоматически, а чек покупатель получит по электронной почте. Данная технология позволяет быстро выявлять случаи мошенничества, а машинное обучение запомнит нарушителя и минимизирует риск повторного воровства, отметили в «Азбуке вкуса».
Данная технология может быть доступна всем уже в течение месяца, отмечает «Коммерсант». Стоимость проекта в компаниях не раскрыли. По словам партнера группы консультирования в области ИТ КПМГ в России и СНГ Тимофея Хорошева, разработка программной части системы может стоить от 10 млн руб. Стоимость оборудования для одной точки он оценил как минимум в 500 тыс. руб., а разработку мобильного приложения — в 5–10 млн руб.