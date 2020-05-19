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В Липецке открывают классы для опережающих сверстников детей

9 1891
#образование #школа #проект
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В Липецке открывают классы для опережающих сверстников детей

Вместо четырех лет особо подготовленные школьники будут учиться в младших классах всего три.

По одному первому классу в рамках проекта "Эффективная начальная школа" в 2020-2021 учебном году будет открыто в школах №№ 1, 3, 12, 41, 59, 64. Хорошо подготовленные к школе дети смогут учиться в младших классах три года вместо четырех лет, сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.

- В следующем учебном году мы запускаем интересный проект для наших будущих первоклассников "Эффективная начальная школа". Суть проекта - в прохождении программы начальной школы не за 4 года, а за три. Известно, что есть дети, которые приходят в первый класс отлично подготовленными: умеют читать, писать, считать в пределах 10, а возможно и 20, 30... и т.д. У этой категории первоклассников теряется мотивация к обучению, интерес к учебной деятельности, снижается работоспособность. Современное законодательство в сфере образования даёт возможность ускоренного прохождения образовательной программы школьниками. По одному первому классу в рамках проекта "Эффективная начальная школа" в 2020-2021 учебном году будет открыто в школах №№ 1, 3, 12, 41, 59, 64. По вопросу зачисления в классы ускоренного обучения необходимо обращаться к директорам указанных школ, - уточнила Светлана Бедрова в своем сообщении в Instagram.

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Друзья! В следующем учебном году мы запускаем интересный проект для наших будущих первоклассников "Эффективная начальная школа". Суть проекта - в прохождении программы начальной школы не за 4 года, а за три. Известно, что есть дети, которые приходят в первый класс отлично подготовленными: умеют читать, писать, считать в пределах 10, а возможно и 20, 30... и т.д. У этой категории первоклассников теряется мотивация к обучению, интерес к учебной деятельности, снижается работоспособность. Современное законодательство в сфере образования даёт возможность ускоренного прохождения образовательной программы школьниками. По одному первому классу в рамках проекта "Эффективная начальная школа" в 2020-2021 учебном году будет открыто в школах 1, 3, 12, 41, 59, 64. По вопросу зачисления в классы ускоренного обучения необходимо обращаться к директорам указанных школ.

Публикация от Светлана Бедрова (@svbedrova5)



9 1891
#образование #школа #проект
1

Комментарии (9)

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я

12 минут назад
Это опять будет разделение. Это же престижно : "Мой ребенок учится в передовом классе!" И попадут туда не одаренные дети, а за подкуп. А остальных (даже умненьких детей, но не богатых) будут принижать.
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Горожанка

23 минуты назад
Юлия, вот когда пойдет дочь в школу, Вы и узнаете. что читать в начальной школе уже давно не учат. И уроков задают очень даже не мало.
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Юлия

36 минут назад
Насколько я знаю, с прошлого года в первом классе официально отменены прописи. Конечно учителя их используют, дети пишут, иначе чем заниматься?! Получается, что программа искусственно растянута на 4 года. Уроков задают очень мало. У меня есть знакомые дети и из 12, и из 19 школы. И другие. Моей дочке не полных 6 лет. Обычный ребенок. Начала читать, считает до 30, но математические действия пока в пределах 10. Занимаемся мало и по книгам, которые рекомендовал детсад. Хочу, чтобы у нее было детство. Но такими темпами к школе она будет читать свободно и решать в пределах 20. Зачем ей например сидеть и слушать, как кто-то учиться читать?
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Липецк

42 минуты назад
действительно, как мы, обученные за три года, теперь работаем и живём? Чем современные дети хуже?
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Юлия

44 минуты назад
Может быть вполне нормальной инициативой. Я тоже училась только 3 начальных класса в конце 80ых. И у нас в классе были дети, не умеющие читать. Все научились, все успели за 3 года. Мне ещё и скучно было в первом классе, когда слова по слогам тянули. Я вообще не поняла, когда дети стали учиться в школе 11 лет. Так можно и до пенсии учиться)))
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Горожанка

48 минут назад
Jen, но то что те дети учили в средней школе, нынешние учат в началке. Программы именно началки 90х и нынешнего времени по объему не сопоставимы.
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Александра

53 минуты назад
Новое- это хорошо забытое старое. И не надо ставить это себе в заслугу.
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?

сегодня, 09:44
Не отнимайте у детей детство, с ума сошли совсем с этим дебильным образованием.
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Jen

сегодня, 09:42
В 90х многие учились в начальной школе 3 года и прекрасно осваивали программу не только одаренные, но и те, кто шел в первый класс, не умея читать и писать.
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