В Липецке открывают классы для опережающих сверстников детей

Вместо четырех лет особо подготовленные школьники будут учиться в младших классах всего три.

По одному первому классу в рамках проекта "Эффективная начальная школа" в 2020-2021 учебном году будет открыто в школах №№ 1, 3, 12, 41, 59, 64. Хорошо подготовленные к школе дети смогут учиться в младших классах три года вместо четырех лет, сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.- В следующем учебном году мы запускаем интересный проект для наших будущих первоклассников "Эффективная начальная школа". Суть проекта - в прохождении программы начальной школы не за 4 года, а за три. Известно, что есть дети, которые приходят в первый класс отлично подготовленными: умеют читать, писать, считать в пределах 10, а возможно и 20, 30... и т.д. У этой категории первоклассников теряется мотивация к обучению, интерес к учебной деятельности, снижается работоспособность. Современное законодательство в сфере образования даёт возможность ускоренного прохождения образовательной программы школьниками. По одному первому классу в рамках проекта "Эффективная начальная школа" в 2020-2021 учебном году будет открыто в школах №№ 1, 3, 12, 41, 59, 64. По вопросу зачисления в классы ускоренного обучения необходимо обращаться к директорам указанных школ, - уточнила Светлана Бедрова в своем сообщении в Instagram.