Происшествия

36 минут назад

В Липецке пропал 12-летний мальчик

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропал 12-летний мальчик
17 мая в Липецке пропал 12-летний Савелий Кудинов. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», в 17.00 мальчик ушел из дома на улице Ленина и с тех пор его местонахождение не известно.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится Савелий, просят связаться с полицией или волонтерами.
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#пропавшие без вести
1

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