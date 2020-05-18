Происшествия
36 минут назад
В Липецке пропал 12-летний мальчик
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17 мая в Липецке пропал 12-летний Савелий Кудинов. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», в 17.00 мальчик ушел из дома на улице Ленина и с тех пор его местонахождение не известно.
Всех, кто что-либо знает о том, где находится Савелий, просят связаться с полицией или волонтерами.
Всех, кто что-либо знает о том, где находится Савелий, просят связаться с полицией или волонтерами.
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