В Липецке пропал 12-летний мальчик

17 мая в Липецке пропал 12-летний Савелий Кудинов. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», в 17.00 мальчик ушел из дома на улице Ленина и с тех пор его местонахождение не известно.



Всех, кто что-либо знает о том, где находится Савелий, просят связаться с полицией или волонтерами.

