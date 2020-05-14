Общество

сегодня, 07:17

Сселки и Желтые Пески останутся без холодной воды

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#отключения
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Сселки и Желтые Пески останутся без холодной воды

Сегодня с 08:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители сел Сселки и Желтые Пески. Как пояснили в ЛГЭК, отключение связано с врезкой водопровода на ВНС-10.  

С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям домов с №№ 1 по 20 по улице Российской, с №№ 1 по 26 по улице Сельскохозяйственной, №№ 6 и 6а по улице Моршанской, а также в частном секторе по улицам Российской, 70 лет Октября, Мурманской, Алтайской, Саратовской, Калужской – из-за аварийных работ по устранению утечки на водоводе по улице Российской, 25.  

В это же время, с 10:00 до 20:00 аварийные работы по устранению утечки будут вестись на участке водовода по улице Воровского, 11а. Без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Депутатской, Чкалова, Воровского, Володарского. Устранять утечку также будут на участке водовода по улице Бурлакова, 105 – холодную воду отключат жителям улиц Патриотической, Зорге, Добровской, Бурлакова, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева.  

Кроме того, с 09:00 до 16:00 без света отключат электричество  в домах № 5 по улице 9 Мая и № 2 по улице М. Расковой – из-за аварийных ремонтных работ в ТП-540, сообщили в ЛГЭК.  
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#отключения
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Комментарии (2)

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Житель

28 минут назад
В действительности когда же ЛГЭК начнёт не дырки латать по всем районам а трубы менять? Наверное хотят и это загнать в большую опу потом сказать это не рентабельно и надо пробовать часнику, как было с квадрой. Перед продажей её Прохорову заменили все трубы и затем продали.
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Рождённый ползать

сегодня, 07:29
У ЛГЭК все ремонтные работы - только аварийные)) Плановые и профилактические - только на бумаге...
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