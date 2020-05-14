Сселки и Желтые Пески останутся без холодной воды

Сегодня с 08:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители сел Сселки и Желтые Пески. Как пояснили в ЛГЭК, отключение связано с врезкой водопровода на ВНС-10.

С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям домов с №№ 1 по 20 по улице Российской, с №№ 1 по 26 по улице Сельскохозяйственной, №№ 6 и 6а по улице Моршанской, а также в частном секторе по улицам Российской, 70 лет Октября, Мурманской, Алтайской, Саратовской, Калужской – из-за аварийных работ по устранению утечки на водоводе по улице Российской, 25.



В это же время, с 10:00 до 20:00 аварийные работы по устранению утечки будут вестись на участке водовода по улице Воровского, 11а. Без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Депутатской, Чкалова, Воровского, Володарского. Устранять утечку также будут на участке водовода по улице Бурлакова, 105 – холодную воду отключат жителям улиц Патриотической, Зорге, Добровской, Бурлакова, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева.



Кроме того, с 09:00 до 16:00 без света отключат электричество в домах № 5 по улице 9 Мая и № 2 по улице М. Расковой – из-за аварийных ремонтных работ в ТП-540, сообщили в ЛГЭК.

