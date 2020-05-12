В России

11 минут назад

В Кузбассе на военном полигоне прогремел взрыв

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В Кузбассе на военном полигоне прогремел взрыв

Предположительно, на территории полигона взорвался снаряд

В Кемеровской области на юргинском военном полигоне в результате взрыва снаряда погибли два человека. Об этом “Коммерсанту” сообщили в командовании Юргинского гарнизона.

По данным командования, двое сборщиков цветного металла незаконно проникли на территорию полигона и нашли неразорвавшийся во время учений боеприпас. При попытке его разобрать, прогремел мощный взрыв. Оба мужчины погибли.

Обстоятельства произошедшего уточняются.
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