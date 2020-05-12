В России
11 минут назад
В Кузбассе на военном полигоне прогремел взрыв
Предположительно, на территории полигона взорвался снаряд
В Кемеровской области на юргинском военном полигоне в результате взрыва снаряда погибли два человека. Об этом “Коммерсанту” сообщили в командовании Юргинского гарнизона.
По данным командования, двое сборщиков цветного металла незаконно проникли на территорию полигона и нашли неразорвавшийся во время учений боеприпас. При попытке его разобрать, прогремел мощный взрыв. Оба мужчины погибли.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
По данным командования, двое сборщиков цветного металла незаконно проникли на территорию полигона и нашли неразорвавшийся во время учений боеприпас. При попытке его разобрать, прогремел мощный взрыв. Оба мужчины погибли.
Обстоятельства произошедшего уточняются.