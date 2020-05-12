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57 минут назад
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает Интерфакс со ссылкой на правозащитную организацию "Правозащита Открытки".
По информации правозащитников, Габышева увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа. Ранее к Габышеву трижды приходили люди, представившиеся медработниками, и хотели взять тест на коронавирус, однако Габышев отказывался от теста. По словам юриста организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, "шаману" могут назначить принудительную психиатрическую экспертизу в стационаре.
Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года.
Осенью против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход". Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым.
По информации правозащитников, Габышева увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа. Ранее к Габышеву трижды приходили люди, представившиеся медработниками, и хотели взять тест на коронавирус, однако Габышев отказывался от теста. По словам юриста организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, "шаману" могут назначить принудительную психиатрическую экспертизу в стационаре.
Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года.
Осенью против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход". Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым.