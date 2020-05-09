сегодня, 17:12
В Липецкой области дожди, ветер и до +17
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона, центр которого располагается над Поволжьем – в регионе пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 13 до 15 градусов тепла.
10 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 2 градуса мороза.
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