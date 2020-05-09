Погода в Липецке

сегодня, 17:12

В Липецкой области дожди, ветер и до +17

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#погода
В Липецкой области дожди, ветер и до +17

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона, центр которого располагается над Поволжьем – в регионе пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди, местами гроза, ночью возможен туман. Ветер западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 12 до 17 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 13 до 15 градусов тепла.

10 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 2 градуса мороза.
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#погода

Комментарии (1)

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цирк

40 минут назад
Клоуны уже стали не те! Вася, котэ, собакэ и им подобные ушли на пенсию. Да, не долгий век клоуна!
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