Труп пропавшего без вести 26-летнего парня нашли в реке Дон

7 мая у села Новоникольское Данковского района в реке Дон местный житель обнаружил мешок с трупом мужчины. Оказалось, что найдены останки пропавшего без вести 9 апреля 26-летнего Андрея Кондукторова. Подозреваемый в его убийстве уже задержан.

По сведениям GOROD48, мешок с телом нашел житель Данкова, который гулял по берегу реки с собакой. Мужчина сообщил о находке в полицию.



Личность погибшего установили по паспорту, который нашли в кармане его одежды. Выяснилось, что найден пропавший без вести месяц назад житель Данкова Андрей Кондукторов. Утром 9 апреля 26-летний парень вышел из дома и назад не вернулся.



7 мая по подозрению в убийстве Андрея сотрудники уголовного розыска задержали его 28-летнего знакомого. Пока задержанный находится в статусе подозреваемого. По предварительной версии, убийство произошло, когда Андрей и его знакомый вместе выпивали.

