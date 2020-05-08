Происшествия

сегодня, 10:45

Труп пропавшего без вести 26-летнего парня нашли в реке Дон

9 4144
#убийство
3
Труп пропавшего без вести 26-летнего парня нашли в реке Дон

7 мая у села Новоникольское Данковского района в реке Дон местный житель обнаружил мешок с трупом мужчины. Оказалось, что найдены останки пропавшего без вести 9 апреля 26-летнего Андрея Кондукторова. Подозреваемый в его убийстве уже задержан.

По сведениям GOROD48, мешок с телом нашел житель Данкова, который гулял по берегу реки с собакой. Мужчина сообщил о находке в полицию.

Личность погибшего установили по паспорту, который нашли в кармане его одежды. Выяснилось, что найден пропавший без вести месяц назад житель Данкова Андрей Кондукторов. Утром 9 апреля 26-летний парень вышел из дома и назад не вернулся.

7 мая по подозрению в убийстве Андрея сотрудники уголовного розыска задержали его 28-летнего знакомого. Пока задержанный находится в статусе подозреваемого. По предварительной версии, убийство произошло, когда Андрей и его знакомый вместе выпивали.
9 4144
#убийство
3

Комментарии (9)

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вв

26 секунд назад
.....почему КУЛЬТУРУ ПЕТИЯ .....не учат в школе ...многие не знают как пить и где пить и ск.пить .....ЭТО ЖЕ ГОРЕ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ....
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Марина

1 минуту назад
Странно,комментарий с соболезнованием родителям удалили.Остальные все на месте. Странная цензура
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Светлана

5 минут назад
Родина, можно подумать вы никогда в жизни не распивали. Тут речь не о том. Просто люди озверевшие. Не знаешь чего ожидать...Жалко парня, такой молодой..
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Марина

12 минут назад
Родина,В состоянии алкогольного опьянения происходит ужасное.Но горе родителей от этого не меньше.
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Ау

16 минут назад
Вот это *
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Гость

16 минут назад
Царство Небесное!
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Родина

20 минут назад
Марина, Распивать надо меньше, больше родителям помогать!
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Егерь Кузьмич

сегодня, 10:56
В данкове одни овощи не разумные живут. Не зря там теплицу построили. Отбитые полудурки какие-то. То битой забьют, то расчленения, то в ковер закатают.
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123

сегодня, 10:54
убивцу в расход цуку
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