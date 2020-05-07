Лавочниц в 19-м микрорайоне проверили чиновники и полиция

Сегодня сотрудники управления Советским округом администрации Липецка вместе с полицейским пришли на улицу Московскую проверить исполнение режима самоизоляции.

Как рассказала GOROD48 начальник управления округом Любовь Райдер, мероприятие носит не столько карающий характер, сколько профилактический. По дороге проверяющие спросили цифровой пропуск только у одного человека. Он продемонстрировал набор цифр и пошел со спокойной душой дальше.А вот первой попавшейся на пути проверяющих лавочнице повезло меньше — разрешения для работы у нее не оказалось, равно как и разрешения на торговлю.- Вы нарушили статью 8.6 КоАП Липецкой области, поэтому мы составим на вас протокол, - заявил чиновник.- Да как так, уже штрафовали сегодня, два протокола составили, - возмутилась женщина.- Представьте копию, - был неумолим проверяющий.- Только недавно увезли, - объяснила продавщица, но ее словам не поверили.- Составляйте, административная комиссия потом разберется.Пока заполнялись бумаги, женщина рассказала о жизненных проблемах - три кредита, по которым банки не дают отсрочку, двое детей и непосильные для нее взносы при торговле на рынках. После оформления очередного протокола участники рейда пошли дальше.- Смотри, снимай - мимо киосков прошли, а ведь они здесь тоже незаконно стоят, - кричали в спины проверяющим. - Сняла? Успела? Ничего. Мы это так просто тоже не оставим. Если уж отвечать по закону, то всем.Рейд миновал два киоска и направился к такой же, как первая, продавщице. Когда проверяющие уже начали заполнять протокол, мы спросили женщину, штрафовали ли ее сегодня.- Да, штрафовали, два протокола выписали, - ответила продавщица и показала чиновникам копии протоколов.Выяснилось, что сегодня на Московской уже побывали сотрудники управления потребительского рынка. А за одно правонарушение дважды протоколы не составляют. Хотя, протокол за нарушение самоизоляции был бы для продавщицы даже не вторым. По ее словам, с такими рейдами по улице Московской ходят через день. И каждый проверяющий выписывает новую бумагу.- Спрашивала этих проверяющих, пока говорят о предупреждении, - рассказала женщина. - Будет штрафы - станет хуже. Но не работать я тоже не могу. Жить будет не на что.Затем участники рейда говорили с прохожими. Кого-то просили маску носить как полагается, закрывая рот и нос. Для тех, у кого масок не было, оказался припасен пакетик с запасными масками. Большинство прохожих к такой политинформации относились с пониманием.- Сотрудники управления Советским округом ежедневно проводят такие рейды, - рассказала Любовь Райдер. - Мы проверяем территории на предмет массового скопления людей. Разъясняем людям, что необходимо соблюдать профилактические меры. На злостных нарушителей составляем протоколы по статье 8.6 КоАП Липецкой области. В первый раз административная комиссия таких нарушителей предупредит. Повторное нарушение карается штрафом от одной до пяти тысяч рублей.