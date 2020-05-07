Общество

41 минуту назад

Лавочниц в 19-м микрорайоне проверили чиновники и полиция

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Сегодня сотрудники управления Советским округом администрации Липецка вместе с полицейским пришли на улицу Московскую проверить исполнение режима самоизоляции.

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Как рассказала GOROD48 начальник управления округом Любовь Райдер, мероприятие носит не столько карающий характер, сколько профилактический. По дороге проверяющие  спросили цифровой пропуск только у одного человека. Он продемонстрировал набор цифр и пошел со спокойной душой дальше. 

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А вот первой попавшейся на пути проверяющих лавочнице повезло меньше — разрешения для работы у нее не оказалось, равно как и разрешения на торговлю. 

- Вы нарушили статью 8.6 КоАП Липецкой области, поэтому мы составим на вас протокол, - заявил чиновник.

- Да как так, уже штрафовали сегодня, два протокола составили, - возмутилась женщина.

- Представьте копию, - был неумолим проверяющий.

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  - Только недавно увезли, - объяснила продавщица, но ее словам не поверили.

- Составляйте, административная комиссия потом разберется.

Пока заполнялись бумаги, женщина рассказала о жизненных проблемах - три кредита, по которым банки не дают отсрочку, двое детей и непосильные для нее взносы при торговле на рынках. После оформления очередного протокола участники рейда пошли дальше.

- Смотри, снимай - мимо киосков прошли, а ведь они здесь тоже незаконно стоят, - кричали в спины проверяющим. - Сняла? Успела? Ничего. Мы это так просто тоже не оставим. Если уж отвечать по закону, то всем.

Рейд миновал два киоска и направился  к такой же, как первая, продавщице. Когда проверяющие уже начали заполнять протокол, мы спросили женщину, штрафовали ли ее сегодня.

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- Да, штрафовали, два протокола выписали, - ответила продавщица и показала чиновникам копии протоколов. 

Выяснилось, что сегодня на Московской уже побывали сотрудники управления потребительского рынка. А за одно правонарушение дважды протоколы не составляют. Хотя, протокол за нарушение самоизоляции был бы для продавщицы даже не вторым. По ее словам, с такими рейдами по улице Московской ходят через день. И каждый проверяющий выписывает новую бумагу.

- Спрашивала этих проверяющих, пока говорят о предупреждении, - рассказала женщина. - Будет штрафы - станет хуже. Но не работать я тоже не могу. Жить будет не на что.

Затем участники рейда говорили с прохожими. Кого-то просили маску носить как полагается, закрывая рот и нос. Для тех, у кого масок не было, оказался припасен пакетик с запасными масками. Большинство прохожих к такой политинформации относились с пониманием.

- Сотрудники управления Советским округом ежедневно проводят такие рейды, - рассказала  Любовь Райдер. - Мы проверяем территории на предмет массового скопления людей. Разъясняем людям, что необходимо соблюдать профилактические меры. На злостных нарушителей составляем протоколы по статье 8.6 КоАП Липецкой области. В первый раз административная комиссия таких нарушителей предупредит. Повторное нарушение карается штрафом от одной до пяти тысяч рублей.
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Комментарии (17)

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Перри Мейсон

2 минуты назад
В "цивилизованных странах" уже налетели бы на 2 тыс евро.. А у нас все демократию разводят..
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Гость

4 минуты назад
Сергей 13, не успеем!!!
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Гость

4 минуты назад
Сергей 13, не успеем, потравят!!!
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вв

5 минут назад
.....сначало пенсию сделайте как путин весь год обещал ....чтобы на штрафы хватало .....да и спросите кто торгует ...будет она торговать если пенсия как в латвии 500 евро будет ......а так с 10 тыс минус 5 тыс +квартплата ...и на что жить .....страна дураков ....но самая богатая даже америки помогаем
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Гость

7 минут назад
Тер... Ы!!!
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Режим на оккупированной

9 минут назад
территории.
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Сергей 13

13 минут назад
Повесят Вас, придёт время.
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Сергей 13

14 минут назад
Повесят Вас, придёт время.
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Сито

14 минут назад
Лысый сказал,травить как клещей
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Кузя

15 минут назад
Тётки на чурок работают за копейки,надо чёрных наказывать
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