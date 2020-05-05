В России

13 минут назад

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Режим будут ослаблять поэтапно

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса, сообщают "Известия".

«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — отметил глава Минздрава.

При этом он уточнил, что выход на плато не является поводом для ослабления ограничительных мер. По мнению Мурашко, необходимо выстроить систему, которая предотвратит возможность второй волны эпидемии коронавируса в стране.

Мурашко объяснил, что решение обусловлено стремлением избежать второй волны пандемии.
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