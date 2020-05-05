Сразу 47 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области

За минувшие сутки в Липецкой области диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден у 47 человек. Об этом сообщает областной штаб по предотвращению коронавирусной инфекции.



Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 112 человек выздоровели, 2 человека умерли.

