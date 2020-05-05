Коронавирус
сегодня, 10:48
Сразу 47 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области
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За минувшие сутки в Липецкой области диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден у 47 человек. Об этом сообщает областной штаб по предотвращению коронавирусной инфекции.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 112 человек выздоровели, 2 человека умерли.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 112 человек выздоровели, 2 человека умерли.
53 5114
К
Человек
Как всё задолбало.
кошмар
Неужели отменят выборы
Как всё задолбало.
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Как быть?
MaXXX
данковчанин