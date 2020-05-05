Коронавирус

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Сразу 47 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области

53 5114
#коронавирус
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Сразу 47 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области
За минувшие сутки в Липецкой области диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден у 47 человек. Об этом сообщает областной штаб по предотвращению коронавирусной инфекции.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 112 человек выздоровели, 2 человека умерли.
53 5114
#коронавирус
1

Комментарии (54)

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К

28 секунд назад
данковчанин, да итак работают ,хватит панику наводить
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Человек

2 минуты назад
Все должны соблюдать меры безопасности! Именно ВСЕ! Но дураки это не понимают. Для дураков нужен кнут от государства, но государственная власть у нас гнилая, поэтому и такие цифры!
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Как всё задолбало.

2 минуты назад
Кошмар ты афигел. А кто с детьми им что делать!?
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кошмар

6 минут назад
Надо срочно ужесточать режим самоизоляции в Липецке и продлевать его до 31 мая !
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Неужели отменят выборы

7 минут назад
Липецкого горсовета?
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Как всё задолбало.

10 минут назад
Народ я вот читала не давно. Болеют те у кого нехватка витамина Д. Так чтож все на солнышке греться. И одно мне не понятно почему всех везут в липецк и откуда!? Где же этот самый очаг? Почему не говорят.
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===

13 минут назад
Задумайтесь, для этого нужны мозги, а многие здесь пишущие ими не обладают! Вы же правы во всем, поддерживаю 1000%
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Как быть?

16 минут назад
Самое страшное,не встретить в транспорте,в аптеке,магазине,на почте,в банке,на рынке,на лестничной клетке,в лифте и т. д.,тех-309человек,кто лечится на дому от короны.Хорошо,если они действительно сидят дома.А они что,все одинокие что-ли?
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MaXXX

17 минут назад
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данковчанин

20 минут назад
Задумайтесь(, .от страха сон потерял,...согласен быть на самоизоляции до конца жизни...можно предположить, что атмосфера страха возможно необходима для принятия крайне не популярных мер, что бы все провалы в экономике списать на коронавирус.....возможно как то так...нужно запускать экономику сохраняя масочный режим, дистанцирование и отмену массовых мероприятий....люди должны работать и как можно скорее...соседствовать с этой заразой придется будущем постоянно,....а там у них еще что нибудь" убежит" на волю " нечаянно". ....
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