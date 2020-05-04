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Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Россиянам не стоит ждать открытия массовых туристических направлений раньше середины лета
Ждать открытия массовых туристических направлений до середины лета не стоит – это будет происходить постепенно, в зависимости от успехов в борьбе с коронавирусом, сказал агентству "Прайм" политолог Дмитрий Абзалов.
"Разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма – Греция, Италия, Турция – будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного", — сказал эксперт.
Он уверен, что ситуацию с въездным туризмом во многом будет определять Европа, так как именно там проживают основные потребители услуг индустрии. При этом европейские страны, скорее всего, не станут рисковать и открываться быстрее, чем пандемия во всех странах перейдет в спокойную фазу. При этом ускорить процесс поможет создание вакцины.
По мнению Абзалова, летний туристический сезон в Европе в любом случае уже потерян – основные бронирования происходят весной, а сейчас этого нет. Поэтому власти даже самых раскрученных туристических стран не будут спешить открывать границы раньше других.
В любом случае, коронавирус станет серьезным испытанием для туриндустрии: она выйдет из него позже прочих отраслей и претерпит значительные изменения, заключил Абзалов.
"Разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма – Греция, Италия, Турция – будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного", — сказал эксперт.
Он уверен, что ситуацию с въездным туризмом во многом будет определять Европа, так как именно там проживают основные потребители услуг индустрии. При этом европейские страны, скорее всего, не станут рисковать и открываться быстрее, чем пандемия во всех странах перейдет в спокойную фазу. При этом ускорить процесс поможет создание вакцины.
По мнению Абзалова, летний туристический сезон в Европе в любом случае уже потерян – основные бронирования происходят весной, а сейчас этого нет. Поэтому власти даже самых раскрученных туристических стран не будут спешить открывать границы раньше других.
В любом случае, коронавирус станет серьезным испытанием для туриндустрии: она выйдет из него позже прочих отраслей и претерпит значительные изменения, заключил Абзалов.