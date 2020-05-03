Полицейские перехватили 1,5 килограмма наркотиков: на подъезде к Липецку задержан 23-летний закладчик

В результате оперативной разработки интернет-магазина по торговле наркотиками, сотрудники наркоконтроля задержали 23-летнего закладчика. В его машине найдены 1130 таблеток экстази и килограмм амфетамина.

При попытке поставки из Москвы крупной партии наркотиков на трассе «Орел – Тамбов» наркополицейскими при участии сотрудников УГИБДД УМВД России по области задержан 23-летний житель Липецка.- При досмотре автомобиля, принадлежащего задержанному, оперативники изъяли около 1,5 килограмма синтетических наркотиков и психотропных веществ, в том числе 1 130 таблеток МДМА (экстези) и килограмм амфетамина. В багажнике автомобиля найдена сумка с деньгами, происхождение которых устанавливается, - сообщает результаты операции пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), максимальная санкция которой предусматривает до двадцати лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.