Происшествия

сегодня, 09:45

Полицейские перехватили 1,5 килограмма наркотиков: на подъезде к Липецку задержан 23-летний закладчик

5 993
#наркотики
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Полицейские перехватили 1,5 килограмма наркотиков: на подъезде к Липецку задержан 23-летний закладчик

В результате оперативной разработки интернет-магазина по торговле наркотиками, сотрудники наркоконтроля задержали 23-летнего закладчика. В его машине найдены 1130 таблеток экстази и килограмм амфетамина.

При попытке поставки из Москвы крупной партии наркотиков на трассе «Орел – Тамбов» наркополицейскими при участии сотрудников УГИБДД УМВД России по области задержан 23-летний житель Липецка.

- При досмотре автомобиля, принадлежащего задержанному, оперативники изъяли около 1,5 килограмма синтетических наркотиков и психотропных веществ, в том числе 1 130 таблеток МДМА (экстези) и килограмм амфетамина. В багажнике автомобиля найдена сумка с деньгами, происхождение которых устанавливается, - сообщает результаты операции пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

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Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), максимальная санкция которой предусматривает до двадцати лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

5 993
#наркотики
1

Комментарии (5)

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Миша

38 минут назад
На ул. Вильямса тавят это нечего
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Матерый

сегодня, 10:21
Червонец пялиться придется!
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Та самая

сегодня, 10:19
Молодым откинется
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1234

сегодня, 10:18
К пенсии освободиться
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Калдырь

сегодня, 10:09
Кариподент наверное обожрался таблеток, два раза об одном пишет.
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