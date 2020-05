Война с вирусом: в Швейцарии коронавирус ищут в сточных водах, в бразильском городе Манаус заканчиваются гробы

Индекс деловой активности обрабатывающих производств в России упал больше, чем на 15 пунктов. Испания потеряла 5,2% своего ВВП. Ученые Швейцарии научились искать коронавирус в сточных водах. В бразильском городе Манаус заканчиваются гробы – во время пандемии число похорон здесь выросло в четыре раза. В Японии организовали прощание с усопшими удаленно. В Южной Корее, кажется, раскрыли тайну повторных заражений вирусом. Швейцарские Альпы украсило граффити против коронавируса. Малазийским стюардессам придумали защитную форму.

По данным Роспотребнадзора, на утро 1 мая в мире зафиксированы 3 305 608 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, за сутки зараженных стало больше на 88 301 человека.Погибли от коронавирусной инфекции 234 332 человека, полностью вылечились – 1 049 259 человек.Треть заболевших выявлена в США – 1 095 304 человека. В Испании 239 639 выявленных зараженных. В Италии - 205 463 случая. Больше ста шестидесяти тысяч случаев заражения отмечаются во Франции, Германии, Великобритании. Больше ста тысяч – в Турции и России.В России за последние сутки зафиксировано 7933 заболевших в 85 регионах. Всего на территории страны 114 431 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 13 220 человек, умерших до 1169 человекВ Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 31 человека. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 89 человек выздоровели, 2 человека умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область остается на 44 месте в России, среди регионов Черноземья она находится на предпоследнем месте после Курской (792 заболевших), Тамбовской (675 заболевших) и Воронежской (529 заболевших) областей.Случаи «повторного заражения» коронавирусом появились скорее всего из-за несовершенства метода диагностики – такую версию озвучил глава Центрального клинического комитета по контролю за новыми инфекционными заболеваниями Кореи, профессор О Мён Дон. За вирус принимались остатки в организме «мертвого вируса». Повторное же выявление связано с техническими ограничениями метода, который использовали при исследованиях – тест может увидеть, есть вирус в организме, или нет, но не определяет, живой он, или это его остатки. Корейские ученые использовали для проверки другие методы для тестирования – живого вируса не обнаружили ни у одного из повторно зараженных.Швейцарские ученые разработали метод, который поможет обнаружить коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, в образцах сточных вод. В будущем это поможет создать систему раннего оповещения о заболевании, сообщается в пресс-релизе федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Над исследованием лозаннские специалисты работали вместе с коллегами из Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag). Оказалось, что коронавирус можно обнаружить и измерить в сточных водах за несколько недель – ученые нашли его следы в образцах воды, собранной в конце февраля, когда заболевания были еще единичными. Исследователи отмечают – метод требует совершенствования, также они добавили, что хотя генетический материал нового коронавируса можно найти в сточных водах, на настоящий момент нет доказательств, что вирус может распространятся через воду или сточные воды. И его наличие в сточных водах можно отнести к маркерам, которые помогут предупредить население о начале циркуляции вируса.Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ на фоне пандемии упал в апреле до 31,3 пункта с 47,5 пункта в марте, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Как поясняет Markit, индекс больше 50 пунктов указывает, что экономическая активность растет, значение меньше 50 говорит о спаде. Результаты нынешнего исследования указывают на внушительное сокращение производительности по всему сектору обрабатывающих отраслей России, поскольку на фоне ограничений, связанных с коронавирусом, были закрыты предприятия и заметно сократился спрос.ВВП Испании в первом квартале 2020 года сократился на 5,2%, сообщил Национальный институт статистики (INE). Это самое большое падение, которое регистрировал институт статистики с начала наблюдений в 1970 году. Предыдущий антирекорд принадлежал 2009 году, когда из-за экономического кризиса падение ВВП в третьем квартале составило 2,6%. Банк Испании прогнозирует, что падение ВВП по итогам 2020 года составит от 6,6% до 13,6% - в зависимости от того, как долго продлится режим повышенной готовности и карантин. До этого испанская экономика стабильно росла на уровне около 0,4% в течение трех кварталов.В столице бразильского штата Амазонас городе Манаус заканчиваются гробы. По информации бразильского телеканала Globo со ссылкой на Бразильскую ассоциацию компаний похоронного сектора, количество похорон в Манаусе после начала пандемии выросло в четыре раза, и местные власти вынуждены хоронить и по ночам. При этом смертность в городе выросла не только от коронавируса. Общее число умерших в день здесь превышает 130, а на складах на конец апреля оставалось меньше тысячи гробов и похоронных урн. Ассоциация направила письмо в адрес бразильского правительства с просьбой срочно привезти 2000 гробов самолетами. По информации телеканала Globo, власти страны пока не дали четкого ответа на запрос ассоциации.Похоронные бюро Японии в условиях пандемии и ограничений на передвижения предлагают семьям умерших участвовать в церемонии прощания онлайн, сообщает издание japantimes.co.jp. Это позволит близким оплакать умершего родственника или близкого, сократив при том физические контакты для предотвращения распространения коронавируса. Так, похоронное бюро в Нагое предлагает специальное приложение для проведения видеоконференций, чтобы скорбящие могли участвовать в службе. Таким образом люди могут наблюдать за ритуалом. Экран также можно настроить для двусторонней связи, чтобы близкие сказали слова прощания возле гроба. А в префектуре Гунма с апреля можно отправить соболезнования в интернете – впервые же удаленные похороны здесь стали предлагать еще два года назад.В шведском городе Лунд в ночь с 30 апреля на 1 мая традиционно собираются десятки тысяч человек, чтобы отпраздновать Вальпургиеву ночь, которая превратилась в праздник весны. В нынешнем году из-за пандемии власти города, где находится один из крупнейших университетов страны, решили заранее остановить желающих отметить праздник в местном парке. Для этого в парке разбросали около тонны куриного помета, сообщает шведское издание Svedenskan. Куриный помет показался властям удачной идеей: с одной стороны это удобрение, но отмечать праздник, вдыхая запах помета и рискуя в него вляпаться будет не очень приятно. Единственным недостатком такой меры власти назвали то, что запах может распространиться и за пределы парка.В период карантина в Великобритании и других странах вырос спрос на моющие средства, а вот продажи презервативов, сообщил британский производитель дезинфицирующих и моющих средств Reckitt Benckiser (RB). Наиболее заметный спад спроса на презервативы наблюдался в Италии и Великобритании, а в Китае, где карантин был снят раньше, спрос начал восстанавливаться.Граффити посвящено теме коронавируса и создано из биоразлагаемых материалов, сообщает издание SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA. Масштабное полотно создал франко-швейцарский художник Гийом Легро (Guillaume Legros), который больше известен под псевдонимом Saype (сокращение от Say Peace - «Скажи Мир»).Гийома Легро больше знают по его в буквальном смысле слова масштабным произведениям, которые лучше всего рассматривать с воздуха — в качестве холста он использует саму поверхность Земли. Рисуя на горных лугах, он использует специальные биоразлагаемые краски. Природе они не вредят, но жизнь одной картины длится не больше месяца – в зависимости от погоды и скорости роста травы. Последнюю работу «Вне кризиса» (Beyond Crisis) художник написал на траве в швейцарских Альпах, она занимает 3 тысячи квадратных метров. Художник изобразил девочку, смотрящую на горизонт. Возле неё лежит пенал с мелками, а перед ней нарисована цепочка из людей, держащихся за руки.Малайзийская авиакомпания AirAsia представила новую форму для стюардесс, разработанную специально для работы во время пандемии, сообщает Fox news.«Антикоронавирусные» комбинезоны создал филиппинский модельер Пуэй Куинонес (Puey Quinones). Комбинезоны для экипажа красного цвета - это фирменный цвет компании-перевозчика. На бортпроводниках также надеты защитные маски, капюшоны и перчатки. Известно, что одежда изготовлена из «дышащего, но прочного» материала. Стюардессы уже опробовали новую защитную форму на одном из рейсов из Таиланда на Филиппины. Министерство здравоохранения Филиппин одобрило проект.Сотрудник международного аэропорта в Мумбаи стал торговцем луком, чтобы вернуться домой в условиях действующего в Индии режима изоляции, сообщает издание Times of India. Уроженец города Праяграджа, расположенного более чем в тысяче километров от Мумбаи, оказался из-за режима изоляции оказался оторванным от семьи. Из-за ограничений на поездки между штатами ему не разрешили просто выехать домой. Однако власти Индии не ввели никаких ограничений на перевозку овощей и фруктов, поскольку они подпадают под категорию товаров первой необходимости. Мужчина купил сперва арбузы, а после их перепродажи закупил 25,2 тонны лука и арендовал для перевозки грузовик. Таким способом он отправился домой. Теперь мужчина будет продавать лук в розницу – сбыть товар оптом у него не получилось.