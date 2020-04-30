Липецкому энхаэловцу придется умерить финансовый аппетит?

Контракт с зарплатой в 4,3 миллиона долларов в год у липчанина заканчивается. Летом он станет свободным агентом.

Единственный липчанин, выступающий в Национальной хоккейной лиге (NHL), защитник Дмитрий Куликов после окончания нынешнего сезона станет свободным агентом, его контракт с «Виннипег Джетс» заканчивается.

Дмитрий перешёл в стан «истребителей» (английское слово «Jets» означает реактивный самолёт, прим.) в 2017 году, заключив контракт на три сезона, за которые должен был получить 13 миллионов долларов в год, т.е. в среднем 4,3 миллиона в год.

Куликов в нынешнем сезоне принял участие в 51-м матче из 71, сыгранного «Виннипегом», набрав 10 (2+8 очков) при показателе полезности «-4». У Дмитрия весьма приличное среднее игровое время, на уровне лидеров команды – 20 минут на льду за матч. Правда, на этот показатель повлияла ситуация с одним из ключевых защитником команды обладателем Кубка Стэнли-2010 (в составе «Чикаго») американцем Дастином Бафлиным, который конфликтовал с руководством, пропускал матчи и в итоге в апреле и вовсе разорвал контракт с «Джетс». Пока Бафлин занимался личными вопросами, больше шансов доставалось другим защитникам. А вот сезоном ранее в 2018/19 гг. на счету липчанина были 57 матчей, 6 (0+6) очков, полезность «-4», при этом среднее игровое время было меньше – 11-12 минут.

Сейчас Куликов на перепутье. В конце сезона он станет неограниченно свободным агентом, и контракт ему может предложить любая команда НХЛ. Заокеанские и отечественные СМИ гадают, где может оказаться Куликов, но отмечают, что вероятно Дмитрию придётся пойти на сокращение зарплаты. «Джетс» явно переплатил за хоккеиста в свое время.

- Тяжёлая травма спины и неудачный сезон в «Баффало» не смутили руководство «Джетс» подписать с Куликовым трёхлетний договор на общую сумму в $ 13 млн и запретным пунктом на обмен, но игра Дмитрия вряд ли позволяет говорить о том, что такая зарплата оказалась оправдана, - утверждает портал campionat.com.

Вероятно, по этой же причине «Виннипег» не предлагает Куликову продлить контракт, ведь по правилам НХЛ в этом случае клуб должен будет поднять зарплату игроку, что в планы «Джетс», видимо, не входит.

- Место в НХЛ он наверняка сохранит — в 29 лет его трудно назвать ветераном, но в плане финансовых аппетитов придётся стать более сговорчивым, - прогнозирует campionat.com.

Дмитрий Куликов – самый известный воспитанник липецкого хоккея в истории. За его плечами уже 11 сезонов в НХЛ – сильнейшей лиге мира. Он выступал за «Флориду», «Баффало» и «Виннипег». Ждём названия следующего клуба.



Добавим, что сезон в НХЛ пока приостановлен в силу известных событий, но Лига не теряет надежды доиграть его летом, рассматриваются различные варианты.





