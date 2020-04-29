На крыше многоэтажки по улице Октябрьской заметили поющего мужчину

Вечером 28 апреля липчане сообщили в службу «112» о мужчине, сидевшем на крыше жилого восьмиэтажного дома по улице Октябрьской. Мужчина танцевал и распевал песни. Подъехавшие к дому полицейские и спасатели не обнаружили экстремала. Очевидно, заметив машины спецслужб, он сбежал.



Выезды спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка в последние дни в основном связаны с необходимостью вскрыть двери. Часто не могут попасть домой из-за потери ключей, или выйти на улицу из-за сломавшегося замка пожилые люди. Во вторник 28 апреля поступило две таких просьбы о помощи.



- Мама вышла на лестничную клетку, дверь захлопнулась, в квартире остался двухлетний ребёнок. Благодаря спасателям, все заставившие людей понервничать проблемы были оперативно сняты, - сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.





