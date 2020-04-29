Общество

сегодня, 16:12

На крыше многоэтажки по улице Октябрьской заметили поющего мужчину

8 1775
#спасатели
3
На крыше многоэтажки по улице Октябрьской заметили поющего мужчину
Вечером 28 апреля липчане сообщили в службу «112» о мужчине, сидевшем на крыше жилого восьмиэтажного дома по улице Октябрьской. Мужчина танцевал и распевал песни. Подъехавшие к дому полицейские и спасатели не обнаружили экстремала. Очевидно, заметив машины спецслужб, он сбежал.

 Выезды спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка в последние дни в основном связаны с необходимостью вскрыть двери. Часто не могут попасть домой из-за потери ключей, или выйти на улицу из-за сломавшегося замка пожилые люди. Во вторник 28 апреля поступило две таких просьбы о помощи. 

- Мама вышла на лестничную клетку, дверь захлопнулась, в квартире остался двухлетний ребёнок. Благодаря  спасателям, все заставившие людей понервничать проблемы  были оперативно сняты, - сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.  


8 1775
#спасатели
3

Комментарии (8)

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1

58 минут назад
ВО-СЕМЬ-ВО-СЕМЬ-СОТ !!!
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самоизоляция

сегодня, 17:29
Танцевать и распевать песни можно только на балконе, как в Италии.
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ulggl

сегодня, 17:12
Пусть поет, отстанте от знаменитого вокалиста
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Шизгара

сегодня, 17:10
т.е. если бы он мочился на углу, это никого бы не удивило в нашем городе, а вот пел!!! это да
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Уйди

сегодня, 16:57
Вася, кот зассатый
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Всевидящий

сегодня, 16:27
Вася, завидуешь ?
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Вася

сегодня, 16:24
Ананирует наверно
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Он пел

сегодня, 16:23
Корона вирус. Корона, уходи с нашего района.
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