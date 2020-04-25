Липчане сокращают покупки автомобилей, а в лидеры выбились… «Жигули» до 200 тысяч рублей

РБК провёл исследования, как повлиял кризис-2020 на продажи автомобилей в различных регионах Черноземья.

Как сообщает агентство, за первый квартал 2020 года продажи авто в Липецкой области по сравнению с предыдущим 2019 годом выросли на 13 %. Вместе с тем, если сравнивать с четвёртым кварталом 2019 года, когда произошёл пик продаж, то в начале года реализация машин упала на 3 %.

Примерна такая же ситуация наблюдается и во всём Черноземье: рост реализованных авто по сравнению с прошлым годом и небольшое отступление, если сравнивать отдельно с четвёртым кварталом-2019. Для соседнего Тамбова эти цифры составляют соответственно плюс 13 и минус 5.

Вместе с тем, жители Центральной России на вторичном рынке предпочитают покупать недорогие машины. В лидеры, как ни странно, выбился «ВАЗ», причем в ценовом сегменте от 142 до 175 тысяч рублей. Следующими по популярности идут «KIA», «Renault», «Volkswagen».

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