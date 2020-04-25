Общество

27 минут назад

Липчане сокращают покупки автомобилей, а в лидеры выбились… «Жигули» до 200 тысяч рублей

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#Автомобили #рынок авто
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Липчане сокращают покупки автомобилей, а в лидеры выбились… «Жигули» до 200 тысяч рублей

РБК провёл исследования, как повлиял кризис-2020 на продажи автомобилей в различных регионах Черноземья.

Как сообщает агентство, за первый квартал 2020 года продажи авто в Липецкой области по сравнению с предыдущим 2019 годом выросли на 13 %. Вместе с тем, если сравнивать с четвёртым кварталом 2019 года, когда произошёл пик продаж, то в начале года реализация машин упала на 3 %.

Примерна такая же ситуация наблюдается и во всём Черноземье: рост реализованных авто по сравнению с прошлым годом и небольшое отступление, если сравнивать отдельно с четвёртым кварталом-2019. Для соседнего Тамбова эти цифры составляют соответственно плюс 13 и минус 5.

Вместе с тем, жители Центральной России на вторичном рынке предпочитают покупать недорогие машины. В лидеры, как ни странно, выбился «ВАЗ», причем в ценовом сегменте от 142 до 175 тысяч рублей. Следующими по популярности идут «KIA», «Renault», «Volkswagen».

Фото auto.ru

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#Автомобили #рынок авто
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Комментарии (3)

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Антисоветчик

7 минут назад
Когда не о чем писать, а надо. Вы лучше напишите, куда делся "Великий Обнулятор"? А то он как проблемы в стране, так начинает ныкатся по щелям разным. как случился "Беслан"- исчез, Подводная лодка "Курск" -спрятался. Норд Ост так вообще не видно не слышно было. Какой-то скользкий тип, когда не нужен он в каждом утюге, а как проблемы так я не с Вами.
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Гость

11 минут назад
Ясен пень, не в кредит же брать, как нам настойчиво навязывают, а ездить людям на чем-то надо и народ не богатеет, еще и половина и без работы остались. Странно только, что нефть стала стоить копейки, а у спекулянтов даже и доплатить надо, чтобы купили, но бензин НИКОГДА у нас не дешевеет. Лучше сожгут, но не народу подешевле!
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Любитель

19 минут назад
Статья ни о чем
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