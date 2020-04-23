9 минут назад
Припрятанные 180 тысяч рублей обнаружились на банковских счетах алиментщика
Должник не желал расставаться со средствами даже под угрозой уголовного преследования.
Судебные приставы Усманского района взыскали крупный долг по алиментам – 180 тысяч рублей.
Отец несовершеннолетнего ребёнка платить не котел категорически: его привлекали к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, мужчине грозила уголовная ответственность по статье 157 УК РФ, предусматривающей до года лишения свободы. Но ничего не помогало.
Как сообщили в пресс-службе УФССП, тогда приставы прибегли к одной из своих крайних мер – наложили арест на счета должника, на которых оказалось достаточно средств для выплаты всей суммы. В настоящий момент она перечислена на содержание ребёнка.
Фото atvmedia.ru
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