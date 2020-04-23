Общество

9 минут назад

Припрятанные 180 тысяч рублей обнаружились на банковских счетах алиментщика

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#Алименты #приставы #долги
Припрятанные 180 тысяч рублей обнаружились на банковских счетах алиментщика

Должник не желал расставаться со средствами даже под угрозой уголовного преследования.

Судебные приставы Усманского района взыскали крупный долг по алиментам – 180 тысяч рублей.

Отец несовершеннолетнего ребёнка платить не котел категорически: его привлекали к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, мужчине грозила уголовная ответственность по статье 157 УК РФ, предусматривающей до года лишения свободы. Но ничего не помогало.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, тогда приставы прибегли к одной из своих крайних мер – наложили арест на счета должника, на которых оказалось достаточно средств для выплаты всей суммы. В настоящий момент она перечислена на содержание ребёнка.

Фото atvmedia.ru


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#Алименты #приставы #долги

Комментарии (3)

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ded

26 секунд назад
ни ногой в проклятый загс )
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важняк

58 секунд назад
Просто некоторые задроты думают,что платят они ненавистной бывшей,а не ребенку своему...
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житель

2 минуты назад
Ну не котел он платить!
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