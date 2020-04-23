Припрятанные 180 тысяч рублей обнаружились на банковских счетах алиментщика

Должник не желал расставаться со средствами даже под угрозой уголовного преследования.

Судебные приставы Усманского района взыскали крупный долг по алиментам – 180 тысяч рублей.

Отец несовершеннолетнего ребёнка платить не котел категорически: его привлекали к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, мужчине грозила уголовная ответственность по статье 157 УК РФ, предусматривающей до года лишения свободы. Но ничего не помогало.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, тогда приставы прибегли к одной из своих крайних мер – наложили арест на счета должника, на которых оказалось достаточно средств для выплаты всей суммы. В настоящий момент она перечислена на содержание ребёнка.



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