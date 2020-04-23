Хозяйка магазина заплатит 15 000 рублей за отсутствие разметки социальной дистанции

Липецкий суд впервые привлёк индивидуального предпринимателя к административной ответственности по "антикоронавирусной" статье.

27-летняя липчанка занимается розничной торговлей, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, в неспециализированных магазинах. Ее предприятие относится к категории малого и среднего бизнеса.



7 апреля 2020 года в торговую точку на улитце Стаханова в Липецке пришли с проверкой сотрудники Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. При осмотре торгового павильона они выявили четыре нарушения правил поведения, введенных постановлением администрации Липецкой области от 26.03.2020г. №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Так, предприниматель:

1) не обеспечила измерение температуры у работников при входе в организацию и через каждые 6 часов работы;

2) не обеспечила соблюдение безопасного расстояния (3 метра) между работниками торгового павильона и его посетителями, не была нанесена на пол и стены разметка;

3) не оборудовала торговые места прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей;

4) помещение не обеззараживалось при помощи бактерицидных ламп.



На месте был составлен протокол об административном правонарушении. Дело передали на рассмотрение в Октябрьский районный суд Липецка.



- Липчанка вину полностью признала. Все выявленные нарушения устранила ещё до составления протокола. Суд квалифицировал её действия по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации) и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Суд учёл материальное и семейное положение женщины, наличие на иждивении двоих детей, признание вины и то, что ранее к административной ответственности она не привлекалась. Санкция статьи предусматривает административное наказание для индивидуального предпринимателя в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Суд счёл возможным назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, - сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.