Общество

сегодня, 14:40

Хозяйка магазина заплатит 15 000 рублей за отсутствие разметки социальной дистанции

11 1395
#социальная дистанция #санитарные правила
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Хозяйка магазина заплатит 15 000 рублей за отсутствие разметки социальной дистанции

Липецкий суд впервые привлёк индивидуального предпринимателя к административной ответственности по "антикоронавирусной" статье.

27-летняя липчанка занимается розничной торговлей, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, в неспециализированных магазинах. Ее предприятие относится к категории малого и среднего бизнеса.

7 апреля 2020 года в торговую точку на улитце Стаханова в Липецке пришли с проверкой сотрудники Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. При осмотре торгового павильона они выявили четыре нарушения правил поведения, введенных постановлением администрации Липецкой области от 26.03.2020г. №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Так, предприниматель:
1) не обеспечила измерение температуры у работников при входе в организацию и через каждые 6 часов работы;
2) не обеспечила соблюдение безопасного расстояния (3 метра) между работниками торгового павильона и его посетителями, не была нанесена на пол и стены разметка;
3) не оборудовала торговые места прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей;
4) помещение не обеззараживалось при помощи бактерицидных ламп.

На месте был составлен протокол об административном правонарушении. Дело передали на рассмотрение в Октябрьский районный суд Липецка.

- Липчанка вину полностью признала. Все выявленные нарушения устранила ещё до составления протокола. Суд квалифицировал её действия по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации) и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Суд учёл материальное и семейное положение женщины, наличие на иждивении двоих детей, признание вины и то, что ранее к административной ответственности она не привлекалась. Санкция статьи предусматривает административное наказание для индивидуального предпринимателя в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Суд счёл возможным назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, - сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.
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#социальная дистанция #санитарные правила
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Комментарии (11)

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SeTi1979

2 минуты назад
Маг, Так это покупатели сами болваны тупоголовые, привыкшие, что на дорогах, что в магазине, друг другу под зад залазить. Тут речь про предпринимателя и сотрудников, а не про посетителей. Тупоголовому населению хоть разметку наноси, хоть стеклянные щиты ставь - все равно сами лезут, хоть в Магнитах, хоть в Пятерках, хоть в Ашане.
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Маг

21 минуту назад
На Циолковского 30 Магнит не хотят проверить??Все покупатели друг другу в лицо дышат,на 40 метрах, и без масок половина!Вот где источник заразы!
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Максим Петрович

28 минут назад
Предпринимателям надо хорошо подумать, платить ли налоги в будущем...
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Максим Петрович

29 минут назад
Предпринимателям надо хорошо подумать, платить ли налоги в будущем...
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вв

34 минуты назад
страна дураков ...все устранила ...и все равно наказали ....налапу что ли не дала ...полный дурдом ...какой дурак на эту разметку смотрит кроме проверяющих ......даааа ЧИНУШИ каждый день удивляют
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Снилс

36 минут назад
Да Вы что?! А вот на проходных НЛМК нет разметки..... А?
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Рука руку моет

43 минуты назад
Корона вирусЪ, конечно слабо , там вообще подушились ....
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Бизнес

53 минуты назад
Опять это управление. Почему они не изолируются ?
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Вакула кузнец

53 минуты назад
Будет знать как хорошо бизнесом заниматься! Все для людей!
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да

сегодня, 14:57
по делом ей будет,еще мало с нее взяли
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