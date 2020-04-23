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Сбежавший из липецкой больницы коронавирусный пациент стал фигурантом уголовного дела
19 апреля в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку поступило сообщение о том, что из больницы сбежал 62-летний мужчина, находящийся на лечении с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Сейчас беглец проходит лечение.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Липчанину грозит до двух лет лишения свободы.
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