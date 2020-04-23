Сбежавший из липецкой больницы коронавирусный пациент стал фигурантом уголовного дела

19 апреля в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку поступило сообщение о том, что из больницы сбежал 62-летний мужчина, находящийся на лечении с диагнозом «Коронавирусная инфекция».





Сейчас беглец проходит лечение.

- Сбежавшего пациента отыскали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы. Полицейские передали его врачам «скорой помощи» и пациента вернули в больницу, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Сейчас беглец проходит лечение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Липчанину грозит до двух лет лишения свободы.