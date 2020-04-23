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Сбежавший из липецкой больницы коронавирусный пациент стал фигурантом уголовного дела

14 2607
#коронавирус
Сбежавший из липецкой больницы коронавирусный пациент стал фигурантом уголовного дела

19 апреля в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку поступило сообщение о том, что из больницы сбежал 62-летний мужчина, находящийся на лечении с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 


- Сбежавшего пациента отыскали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы. Полицейские передали его врачам «скорой помощи» и пациента вернули в больницу, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Сейчас беглец проходит лечение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Липчанину грозит до двух лет лишения свободы. 

14 2607
#коронавирус

Комментарии (14)

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заколотый в тюряге

2 минуты назад
Бомж с Опытной, "Как он дожил до 62 лет?" - так и дожил - УТЕКАЙ!
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Генерал Бикасов

5 минут назад
Он гулял у администрации? Если гулял, то выписать премию.
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Липчанка

22 минуты назад
И кого он ещё заразил когда ходил по улице???? ИДИОТИНА
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5555

32 минуты назад
Какие все добрые...
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Бомж с Опытной

35 минут назад
Какой-то умственно отсталый. Как он дожил до 62 лет?
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Григорьев

36 минут назад
Мы все сейчас на таком положении. Хоть больной, хоть здоровый. Два раза вышел без разрешения хозяина на улицу, и в тюрьму.
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Его поймали

37 минут назад
Animal planet, В твоем дворе !.
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Липецк

37 минут назад
А сотрудники ппс теперь на карантине?
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Animal planet

40 минут назад
Вот и какие слова подобрать для этого дебила? Хоть бы район написали где его поймали.
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как бешеного пса

41 минуту назад
надо было его при задержании пристрелить ,разносчика заразных инфекций.
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