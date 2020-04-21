В Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 11740 человек

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Липецкой области к 21 апреля на коронавирусную инфекцию обследованы 11740 человек, в т.ч. за последние сутки 536 человек.



Лабораторные исследования проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и трех государственных лабораторий медицинских организаций.



- Исследования доступны для всех категорий граждан, которым в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации полагается тестирование (вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами), - сообщает управление Роспотребнадзора.



С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 человек выздоровели, два человека умерли, 127 больны.



