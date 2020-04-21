Коронавирус

сегодня, 12:05

В Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 11740 человек

9 1967
#коронавирус
3
В Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 11740 человек
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Липецкой области к 21 апреля на коронавирусную инфекцию обследованы 11740 человек, в т.ч. за последние сутки 536 человек. 

Лабораторные исследования проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и трех государственных лабораторий медицинских организаций.

- Исследования доступны для всех категорий граждан, которым в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации полагается тестирование (вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами), - сообщает управление Роспотребнадзора.

С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 человек выздоровели, два человека умерли, 127 больны.

9 1967
#коронавирус
3

Комментарии (10)

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ГостьЯ

2 секунды назад
Хроник, ну вы нашли где спрашивать.. тут люди обсуждают данные статьи.. но никак не спрашивают, ибо органы власти один хрен не ответят))
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Хроник

15 минут назад
Зачем мы пишем тут комментарии , если на них не отвечают ???? Но у меня вопрос : А кто с хроническими заболеваниями лёгких , могут сдать этот анализ бесплатно ????
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)))))

37 минут назад
Гостюшка, да кому они эти ваши антитела интересны)))))
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Гостюшка

44 минуты назад
А когда можно будет тест на антитела сдать? А то мне кажется, что я за время самоизоляции в лёгкой форме коронавирусом переболел, а не обычным ОРВИ. Уж очень долго. P.S. Никого не заразил, изоляцию соблюдал на домашних запасах.
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1% обследовали

46 минут назад
молодцы. Лет за 5-10 управитесь.
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Товарищь

47 минут назад
А вдруг хто фейк?
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Олень

52 минуты назад
Эта информация для отчёта губера в Кремль. Ну чтобы с поста не слететь. А на самом деле какая ситуация? Кто правду расскажет?
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Николаич

сегодня, 12:25
В общем не впечатляет, конечно необходимо увеличивать охват населения по тестированию.
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Енот

сегодня, 12:22
ГостьЯ, вот да, а то полторы тысячи отдавать... Многие, реально инфицированные, из-за этого не идут проверяться и становятся источниками распространения инфекции.
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ГостьЯ

сегодня, 12:18
Делайте бесплатные тесты! Без предписаний врачей. Многие проверяется)
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