Общество

сегодня, 17:52

В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы

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#коронавирус #Пасха
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В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы

Священнослужители повсеместно вняли запрещающему посещение приходов и монастырей предписанию Роспотребнадзора.

Сегодня в 62 православных храмах региона предпасхальные богослужения прошли без присутствия в них прихожан. Еще 224 храма богослужения не проводили.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев. Из его слов следовало, что священнослужители повсеместно вняли предписанию, запрещающему все публичные церковные мероприятия.

- У нас были проблемы всего с одним храмом в Задонском районе, куда на службу пришли около 30 прихожан, но мы нашли общий язык и с его настоятелем, - сообщил главный санитарный врач области.

Однако проблемой, по словам Владимира Бондарева, для сохранения здоровья населения в период эпидемии коронавирусной инфекции могут стать ближайшие выходные.

В Роспотребнадзоре нашли вескую причину держать закрытыми храмы на Пасху - после того, как в них проводят дезинфекцию, люди в обработанные противовирусными препаратами помещения могут войти только через двое суток.

Еще одним методом держать церкви закрытыми стали угрозы наказания священников рублем. Владимир Бондарев назвал две статьи КоАП РФ, которые могут быть применены к незаконопослушным священнослужителям: ст. 19.4 («неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»), за нарушений которой на на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, и ст. 6.3. («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), нарушение которой может повлечь наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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#коронавирус #Пасха
2

Комментарии (16)

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111

33 минуты назад
* *
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Правда!

34 минуты назад
Бондарев * ! Такое перед Пасхой творит....закройте продуктовые магазины! Там еще больше микробов!
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Просто Виктор

54 минуты назад
Господа и дамы, зачем вы общаетесь с этим обиженным троллем? Его задача создавать фон и "общее" мнение, заодно и копеечку срубить за любой комментарий. Помните просто, не забудем и не простим этого. Пудель с мартышкой и их шестёрки ответят за всё.
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Антисоветчик

54 минуты назад
товарищ, а зачем? Для кого служба? Раньше там люди были деньги несли, а сейчас никого. Что суетится, баблосы всё равно никто не принесёт.
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Диванный Эпидемиолог

54 минуты назад
Огромный респект Бондареву и Администрации! Значит, не все знания и мозги продали. И знают, что будет полыхать, если не прикрыть эти кучные скопления людей. Молитесь дома!
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Наталья

55 минут назад
Обыватель, храмы не закрыли служба происходит, но без прихожан. Что меняет где люди молятся в храме или дома?
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Сергий

58 минут назад
Притча для Владимира Бондарева. Однажды юродивый повстречал царя. — Откуда ты идешь, странник? — спросил повелитель. — Из ада, — ответил тот. — И что ты делал там? — Мне нужен был огонь, чтобы раскурить трубку. — Ну и что? Взял огня? — поинтересовался царь. — Нет, тамошний царь ответил, что у него нет огня. — Как же так? — Я тоже удивился, — сказал юродивый, — Я спросил, как же так, в аду и без огня? На что хозяин ада мне сказал: — Говорю тебе, у нас нет огня; каждый приходит сюда со своим собственным.
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товарищ

59 минут назад
Зачем закрывать храмы , службы то пусть идут , можно без прихожан , но службы должны идти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Слава Богу!

сегодня, 18:21
Православная, Интересно, почему вас сразу чужая голова интересовать начинает?
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Антисоветчик

сегодня, 18:12
Ну всё хорошо. Бога нет. Теперь это всем понятно, есть "кашперовские", желающие срубить бабло с доверившихся..
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