Общество
сегодня, 17:52
В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы
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Священнослужители повсеместно вняли запрещающему посещение приходов и монастырей предписанию Роспотребнадзора.
Сегодня в 62 православных храмах региона предпасхальные богослужения прошли без присутствия в них прихожан. Еще 224 храма богослужения не проводили.
Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев. Из его слов следовало, что священнослужители повсеместно вняли предписанию, запрещающему все публичные церковные мероприятия.
- У нас были проблемы всего с одним храмом в Задонском районе, куда на службу пришли около 30 прихожан, но мы нашли общий язык и с его настоятелем, - сообщил главный санитарный врач области.
Однако проблемой, по словам Владимира Бондарева, для сохранения здоровья населения в период эпидемии коронавирусной инфекции могут стать ближайшие выходные.
В Роспотребнадзоре нашли вескую причину держать закрытыми храмы на Пасху - после того, как в них проводят дезинфекцию, люди в обработанные противовирусными препаратами помещения могут войти только через двое суток.
Еще одним методом держать церкви закрытыми стали угрозы наказания священников рублем. Владимир Бондарев назвал две статьи КоАП РФ, которые могут быть применены к незаконопослушным священнослужителям: ст. 19.4 («неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»), за нарушений которой на на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, и ст. 6.3. («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), нарушение которой может повлечь наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев. Из его слов следовало, что священнослужители повсеместно вняли предписанию, запрещающему все публичные церковные мероприятия.
- У нас были проблемы всего с одним храмом в Задонском районе, куда на службу пришли около 30 прихожан, но мы нашли общий язык и с его настоятелем, - сообщил главный санитарный врач области.
Однако проблемой, по словам Владимира Бондарева, для сохранения здоровья населения в период эпидемии коронавирусной инфекции могут стать ближайшие выходные.
В Роспотребнадзоре нашли вескую причину держать закрытыми храмы на Пасху - после того, как в них проводят дезинфекцию, люди в обработанные противовирусными препаратами помещения могут войти только через двое суток.
Еще одним методом держать церкви закрытыми стали угрозы наказания священников рублем. Владимир Бондарев назвал две статьи КоАП РФ, которые могут быть применены к незаконопослушным священнослужителям: ст. 19.4 («неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»), за нарушений которой на на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, и ст. 6.3. («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), нарушение которой может повлечь наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
16 1590
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Просто Виктор
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Наталья
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